Vil du giftes? I morgen kan du få et drop-in-bryllup med hele pakken

- Vi er klar i det omfang, vi kan gøre os klar. Men der er ting, vi ikke kan forudse. Vi har forberedt så godt, vi kan, men vi hopper ud på det dybe vand og ser, hvordan det går.

Ordene kommer fra sognepræst Anne Marie Poulsen Tolbod, der fredag for første gang byder på drop-in-vielse i Bregnet Kirke på Djursland.

Den særlige vielse skal være et alternativ til det klassiske kirkebryllup, der typisk koster en bondegård.

I kø ud af sognegården?

Anne Marie Poulsen Tolbod hører ofte unge mennesker have en bestemt forestilling om ceremonien og den efterfølgende fest, og den forestilling skal det nye tilbud være med til at nedbryde.

Det giver ikke mening at sige: "Vil du tage hende som din ægtehustru", når det er to mænd. Anne Marie Poulsen Tolbod, sognepræst

Bregnet Kirke tilbyder drop-in vielse for par med bopæl i sognet.

Sognepræsten i Thorsager, Bregnet og Feldballe sogn ser frem til dagen "med forholdsvis stor spænding".

- Vi ved ikke, om der kommer nul par, eller om de kommer til at ligge i kø hele vejen ud af sognegården. Vi er ikke vant til, at der er så mange ubekendte. Det er nyt for os, at vi tropper op i præstekjoler i kirken uden at vide, hvor mange der kommer, siger Anne Marie Poulsen Tolbod til TV2 ØSTJYLLAND.

02:07 VIDEO: TV2 ØSTJYLLAND besøgte Bregnet Kirke, da kirkens præster i maj offentliggjorde, at de ville til at afholde drop-in-vielser. Luk video

Præster sætter rammen

Til et drop-in-bryllup skal brudeparret næsten ikke røre en finger. Til gengæld får de heller ikke lov til at bestemme så meget.

- Når vi ikke har talt med brudeparret inden, ved vi ikke, hvad deres ønsker er. Derfor har vi i endnu højere grad sat rammerne. Det er os, der pynter kirken op, vi har valgt salmerne, og vi giver et lille glas bobler, siger Anne Marie Poulsen Tolbod til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er afsat en halv time til hver vielse, og idéen er, at man allerede har haft en lille bryllupsfest, når man forlader kirken.

Tre forskellige taler

Vielsestalerne bliver heller ikke, som de plejer, når der er drop-in-bryllup i Bregnet Kirke.

- Jeg er lige blevet færdig med at forberede mig, og jeg har tre mapper. Én til et heteroseksuelt par, én til et par som er blevet borgerligt viet, men som gerne vil have en kirkelig velsignelse, og én til et homoseksuelt par, lyder det fra Anne Marie Poulsen Tolbod og fortsætter:

- De adskiller sig ikke ret meget, men der er nogle små, men ret afgørende forskelle. Det giver ikke mening at sige: "Vil du tage hende som din ægtehustru", når det er to mænd.

Anne Marie Poulsen Tolbod er en ud af tre sognepræster i Thorsager, Bregnet og Feldballe sogn.

Præsterne åbner fredag dørene for de første samtaler klokken 10 og har skemalagt den sidste vielse til at være færdig omkring klokken 16.

Ikke fjerne storhed

I Aarhus har man også gjort det muligt at komme ind fra gaden og blive døbt.

Provst i Aarhus Søndre Provsti, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, genkender billedet af folks forestilling af kirkelige ritualer som begivenheder med masser af planlægning.

Selvom tilbuddet i Aarhus gør det lettere tilgængeligt at blive døbt, er betydningen bag stadig stor.

- Vi må ikke tage storheden ud af ritualet, men det gør vi heller ikke, fortæller Jette Marie Bundgaard-Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.