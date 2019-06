Vil du brevstemme til folketingsvalget? Nu er det for sent

Ved de seneste valg har flere og flere valgt at brevstemme frem for at møde op ved stemmeurnerne på selve valgdagen.

Det kom senest til udtryk ved Europa-Parlamentsvalget, hvor flere østjyske kommuner kunne melde om rekordmange brevstemmer.

Læs også Rekord i brevstemmer: - Folk vil stemme, når det passer dem

Den tendens gør sig også gældende i forhold til folketingsvalget, men hvis du har planer om at brevstemme, er løbet kørt. Lørdag eftermiddag var således sidste chance for at gøre sin demokratiske pligt via en brevstemme.

EU-valg spiller ind

Netop Europa-Parlamentsvalget har været medvirkende til, at der ikke har været pres på valgstedet ved Dokk1 i Aarhus.

- Da folk valgte at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget, var det nærliggende, at dem der modtog brevstemmer spurgte, om man også ønskede at brevstemme til folketingsvalget, og det er der en del, der har gjort, siger chef for Borgerservice i Aarhus Kommune, Lene Hartig Danielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Højdeskræk udfordrer politiker i valgkampen

Hun oplyser, at cirka 17.000 vælgere i Aarhus Kommune valgt at brevstemme, hvilket er 6000 flere end ved folketingsvalget i 2015.

Samme tendens gør sig også gældende i eksempelvis Grenaa og Skanderborg kommuner. I Skanderborg har godt 3500 brevstemt, og det er 300 flere brevstemmer end ved sidste folketingsvalg.

Færre valgsteder

Ifølge forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, er der særligt to grunde til at flere og flere gør deres stemme gældende via et brev.

- Der er to hovedårsager. Den ene er, at vi siden 2005 er gået fra 1877 valgsteder på landsplan til 1384 ved dette valg. Så det er en massiv nedgang, og det gør, at det er mere besværligt på valgdagen.

- Med den anden hånd har man opfordret meget til øget brevstemmeafgivelse, blandt andet for at få en højere valgdeltagelse, sagde han den 24. maj til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er folketingsvalg på Grundlovsdag d. 5. juni.

Læs også Karsten har været valgstyrer samme sted i over 25 år: Snart lukker det