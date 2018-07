VIDEO: Stor redningsaktion i Kattegat - båd tog vand ind

Dit mobiltelefonnummer

Bådens position

Situationens art

Antal personer om bord

Antal evt. tilskadekomne

Særlige kendetegn på båden

Hvilken hjælp er nødvendig

Vejrforholdene

anvendes i alle nødsituationer – dvs. i enhver situation, hvor der er overhængende fare for besætning og skib.Når du har foretaget et nødopkald til 112, skal du præcisere, at du er til søs. Du vil dermed straks blive stillet igennem til vagtchefen på Lyngby Radio. Dernæst skal du så vidt muligt oplyse følgende:Herefter vil Lyngby Radio hurtigst muligt via VHF-radio alarmere skibsfarten i området og informere SOK.Som underredningscentral refererer Lyngby Radio direkte til SOK, Søværnets Operative Kommando, og varetager den overordnede koordinering af nødkommunikation i danske farvande.Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd