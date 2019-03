VIDEO: Se hele Dyne-Larsens hemmelige museum

Go'dav! Jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud til dig!

Det, synes jeg, er meget hyggeligt, at man ligesom kan mindes gamle dage. Lars Larsen, Jysk

Introduktionen til reklamer for dyner og puder fra silkeborgenseren Lars Larsen er velkendt af mange mennesker. I år kan han og butikskæden Jysk fejre 40 års jubilæum i dynebranchen, og det er der kommet en helt særlig jubilæums-fejring ud af.

Læs også Dynekongen Lars Larsen åbner for køb af Silkeborg IF

På Jysks hovedkontor i Brabrand er der nemlig åbnet et helt nyt museum med alt fra dyner til tilbudsskilte, der gennem de seneste 40 år har været en del af Dyne-Larsens arbejde.

- I Jysk har vi mange historier, og vi kan godt lide at fortælle vores historier. Vi kan godt lide at have styr på vores rødder, og vi kender jo historien helt fra dag ét, fordi Larsen stadig er her, siger projektleder hos Jysk, Carl-Erik Stubkjer, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er gået stærkt for Lars Larsens Jysk-kæde. Det begyndte med en butik i Aarhus i 1979, og nu er der flere tusinde. Foto: Ulrich Borch - Ritzau Scanpix

Ifølge projektlederen har museet længe været på tegnebrættet.

- Vi har egentlig haft idéen i lang tid, fordi både Larsens kone og jeg er samlere, der samler alle mulige mærkelige ting.

00:35 VIDEO: Hør mere om, hvad Lars Larsen synes om at være hovedperson i sit eget museum. Luk video

Hovedpersonen selv er rimelig afslappet med nu at være kommet på museum:

- Det, synes jeg, er meget hyggeligt, at man ligesom kan mindes gamle dage, siger grundlægger af Jysk, Lars Larsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke for hr. og fru Danmark

Det er dog ikke alle, der kan få glæde af det nye museum. Det er nemlig meningen, at det skal bruges til at fortælle nye medarbejdere om historien bag Jysk-kæden.

Det er vigtigt for os at fortælle alle vores nye kolleger, hvad Jysk er for en størrelse, for at du har den der købmandsånd og kollegaånd i dig. Carl-Erik Stubkier, Jysk

- Det skal bruges til at vise frem for vores kolleger, når de kommer på besøg. Det bliver brugt, når vi har nye medarbejdere, hvor vi samler dem i klumper og fortæller dem Jysks historie, siger projektlederen.

Læs også Lars Larsens virksomhed giver rekordhøjt milliardoverskud

Dermed kan museet altså fremover bliver en stor brik i puslespillet, når nye medarbejdere skal introduceres for koncernen.

- Det er vigtigt for os at fortælle alle vores nye kolleger, hvad Jysk er for en størrelse, for at du har den der købmandsånd og kollegaånd i dig, fortæller Carl-Erik Stubkjer.

På museet er der blandt andet den her hæklede udgave af Dynekongen.

Men selvom museet altså ikke er ment som et åbent museum for den almindelige dansker, så kan man alligevel værre heldig - hvis man spørger om lov.

- Vi er jo bange for, hvis der bliver alt for mange danskere, der kommer. Men prøv at ring, så kan vi se, om der er en tid eller en mulighed, og hvis man kommer i en samlet gruppe, så vil vi da gerne vise frem, siger Carl-Erik Stubkjer.

Tilbage i 2004 udgav Lars Larsen en selvbiografi, som blev uddelt til danske husstande og udkom på flere sprog.