VIDEO: Fortryllende Disney-show på isen begejstrer publikum

Finurlige kostumer, skøn musik og god stemning.

Sådan beskriver Maja Boesen, der er mor til fire, forestillingen Disney On Ice. Showet havde onsdag premiere i Ceres Arena, hvor hun var afsted med alle børn. Siden 2008, hvor disney-figurerne på skøjter første gang var i Danmark, har familien fulgt med fra sidelinjen.

- For børnene er det genkendelse og spændingen i, om at der er kommet noget nyt. Jeg er selv opvokset i en Disney-familie, og det prøver jeg at give videre, fortalte Maja Boesen onsdag inden showtime.

- At de er på skøjter er fascinerende og spændende. Det er altid sjovt at se noget nyt. Skuespil ser vi altid, men ikke så tit på skøjter, lød det videre fra moren.

01:11 VIDEO: Familien Boesen fra Odder glædede sig til Disney On Ice, inden showet gik løs. Luk video

Løbere fra flere lande

I showet kommer man ind i den magiske Disney-verden, hvor dygtige skøjteløbere spiller Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og alle de andre.

- De har forskellige baggrunde. De har alle konkurreret på forskellige niveauer. Nogle har været til OL, fortæller tourkoordinator for Disney On Ice, Keri Jones, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge hende består holdet af dygtige løbere fra otte-ni lande. De er af gode grunde meget på farten og rundt i hele verden for at optræde. Det kræver sit at leve sådan.

- Det er en meget anderledes livsstil, som ikke er for alle. Det er fedt, man får mulighed for at se verden, men vi lever i to kufferter på 27 kg hver, siger hun.

01:11 VIDEO: Skøjteløberne er på tour i fire-ni måneder, og det kræver flere ugers intensiv træning, inden de tager afsted. Luk video

Fineste show længe

Onsdag optrådte de så for blandt andre Familien Boesen, der efter den første del kun havde roser til overs for dette års Disney On Ice.

- Det er et af de fineste show længe, og der er mange nye indslag. Selv de voksne hujede højere end børnene, det er et godt tegn, sagde Maja Boesen.

Hun var især imponeret over Løvernes Konge på isen, imens datteren Lilja mere var til Elsa og Rapunzel.

Inden de kunne sætte sig til rette på tilskuerpladserne har det krævet meget fra arrangøren at stable Disney On Ice på benene i Ceres Arena.

Ikke bygget til forestillingen

- Selve arenaen er bygget på et tidspunkt, hvor man ikke har tænkt på, at den skulle bruges til andet end boldspil. De nye i København og Boxen i Herning kan vi køre helt ind til, når scenen skal bygges op. Her skulle vi ind gennem spillergangen, siger den danske arrangør, Carsten Svoldgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Showet kan igen opleves i Aarhus i aften, inden det rykker videre til Odense og København.

Det arrangeres i et samarbejde mellem CSB Island Entertainment og fynske Live Culture.

De syv små dværge var en del af showet på isen i Aarhus.