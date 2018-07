VIDEO: 16-årige Annabell får sort bælte på sommerlejr

I denne uge er der karatelejr i Odder, og lørdag var et af højdepunkterne graduering, hvor blandt andre 16-årige Annabell Bay skulle forsøge at sikre sig det eftertragtede sorte bælte. Første gang dumpede hun prøven, så spændingen var stor.

Og det lykkedes. Hun er nu den heldige ejer af sort bælte i såkaldt 1.Dan.

Jeg er rigtig glad. Det er noget, jeg har prøvet på at få i noget tid. Annabell Bay, karate-kæmper

- Jeg er rigtig glad. Det er noget, jeg har prøvet på at få i noget tid. Sidst fik jeg at vide, at jeg skulle forbedre mig på nogle punkter, og så er det rart at se, det lykkes, siger Annabell Bay til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en smule atypisk, at man allerede som 16-årig og med blot syv års træning som i Annabells tilfælde får det sorte bælte. Hun har da også gjort en ekstra særlig indsats med træningspas tre-fire gange om ugen.

Lørdag kunne Annabell Bay stolt iføre sig det sorte bælte.

Rykker sig meget på lejren

Fredag besøgte TV2 ØSTJYLLAND sommerlejren og snakkede med den talentfulde kæmper om hendes passion for karate.

- Karate er en stor del af mit liv, og især det sociale i klubben værdsætter jeg meget. Der er et fælleskab, og så kan jeg også godt lide, at man får lov til at gå i dybden med sin sport, sagde Annabell Bay.

Sommerlejren foregår over fire dage, og ifølge en af klubbens trænere får deltagerne rigtig meget ud af at være med.

- Det, de lærer på lejren, er det samme, som de gør på et par måneder til daglig. Det er meget intens, men giver også især de unge en masse venskabsmæssigt, fortalte træneren Christian Eriksen fredag.

Han kan se, at de rykker sig virkelig meget på lejren.