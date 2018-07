Vej i akut fare for sammenstyrtning: Spærret til fredag

Vestre Molsvej på Djursland er i akut fare for sammenstyrtning, og derfor har kommunerne valgt at spærre vejen frem til fredag den 6. juli.

- Vi så, at der var et hul i kanten af vejen og begyndte at grave ned og fandt så, at den gamle faskine til at føre vand ned under vejen var fuldstændig kollapset. Man kunne faktisk se undersiden af asfalten når man var nede i hullet, siger Peter Sandell, der er teamleder i Mobilitet i Syddjurs Kommune.

Vejarbejdet foregår mellem Vrinners og Egens Havhuse på Djursland. Foto: Google Maps

Hullet blev fundet i rabatten ved bækken mellem Vrinners og Egens Havhuse og var på størrelse med en fodbold. Da kommunens entreprenører begyndte at grave i hullet, fandt de ud af at hullet var kraftigt undermineret, og derfor har kommunen med kort varsling altså valgt at spærre vejen.

- Det, der var alternativet til at afspærre vejen, var, at den kunne være kollapset, siger Peter Sandell.

Afspærringen er dog også af hensyn til forbipasserende og arbejderne, der skal udbedre hullet.

- På grund af trafikkens art og omfang, og hullets størrelse, er det ikke tilladt at arbejde i graven mens de tunge køretøjer passerer forbi oppe på Vestre Molsvej. Derfor er vejen nødt til at være spærret af hensyn til sikkerheden for de udførende entreprenører og de forbipasserende, oplyser Syddjurs Kommune på deres Facebookside.

Trafikken flyder fint

Kommunen meldte vejspærringen ud mandag eftermiddag og for ikke at chikanere for mange af morgentrafikanterne, valgte man først at spærre vejen fra kl. 8 tirsdag morgen.

- Vi valgte bevidst at spærre vejen efter kl. 8 i morges, så de fleste, der skulle på arbejde, kunne passere. Vi ville give dem mulighed for ikke at komme for sent i dag, og nu er der så mulighed for at planlægge efter det, siger Peter Sandell.

Vestre Molsvej er en af to forbindelsesveje til det sydlige Djursland og er derfor forholdsvis trafikeret, men Peter Sandell fortæller, at trafikken flyder fint.

- Vores meldinger derude fra at folk passerede stille og roligt forbi, siger han.

Han fortæller desuden, at man ikke skal være nervøs for lignende undermineringer på strækningen.

- Det er en hel exceptionel sag, så der er ikke chance for, at vejen styrter sammen andre steder.

Den røde streg viser vejarbejdets placering, mens den blå linje viser en mulig omkørsel. Foto: Syddjurs Kommune