Væltet campingvogn skabte kø på motorvejen

Opdateret kl. 15.30 Der er nu ryddet op på stedet, og køen er væk.

Mandag eftermiddag væltede en campingvogn på den østjyske motorvej E45 i sydgående retning nær Ejer Bavnehøj. Uheldet skaber flere km kø og spærrer nødsporet og den ene vognbane.

Den fylder meget sådan en campingvogn, når den er delt op i stumper Jørn Lindhardt, vagtchef

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi er på stedet, hvor brandvæsenet er i gang med oprydning, men uheldet giver to-tre km kø. Heldigvis er det nok hurtigt overstået, siger vagtchef Jørn Lindhardt til TV2 ØSTJYLLAND.

Motorvej kan blive helt spærret

- Men den fylder meget sådan en campingvogn, når den er delt op i stumper, fortsætter han.

Det er muligt at passere uheldsstedet med forsigtighed i den yderste vognbane.

Vejdirektoratet oplyser dog, at der kan blive kortvarigt spærret helt på motorvejen for at få alle dele fra campingvognen fjernet.

I modsatte retning nordpå har uheldet skabt en mindre kiggekø, så her skal bilisterne også være ekstra opmærksomme.