Utilfredse borgere kæmper til det sidste: - Vi er blevet tromlet

- Vi er ikke blevet hørt. Vi er blevet tromlet, siger Berit Nyvang Christensen fra Ørum.

Budgetdramaet i Norddjurs Kommune fortsætter. Tirsdag aften behandler byrådet igen de mange millionbesparelser, som næste års budget byder på, og som politikerne ikke har lagt skjul på kommer til at ramme borgerne hårdt.

Norddjurs borgere kæmper til det sidste for, at millionbesparelserne rammer dem mindst muligt.

Små som store var mødt op for at kæmpe for blandt andet kommunens skoler.

Berit Nyvang Christensen er mødt op for at kæmpe for en bevaring af overbygningen i Ørum.

- Vi kæmper for en bevaring af overbygningen i midten af Glesborg og Ørum. Den har fungeret godt hidtil, siger hun og fortsætter:

- Og jeg vil sige, at det er ikke alle børn, der trives på en stor skole. Det med, at man vil lave, for mig at se, en ghetto i Grenaa med ene børn fra overbygning på en skole, det er der hverken plads, ressourcer eller økonomi til.

Hun mener, at Norddjurs Kommune skylder at lytte til dem.

- Vi føler ikke som forældre, at vi overhovedet er blevet hørt. De skylder at lytte til os. Man kan ikke kanalisere alt ud i Grenaa og Aunum. Det går ikke kun ud over skole og børn. Der er også erhverv og fritidsliv i Ørum og en velfungerende Brugs. Alle de ting bliver revet væk.

Omkring 500 mennesker havde skilte med og protesterede i fællesskab.

Der er brug for de åbne cafétilbud

Mariejo Christensen fra Auning var også mødt op for at kæmpe for Træningscenter Auning og de åbne cafétilbud.

- Jeg kæmper for træningscenter Auning, og de åbne cafétilbud der er i kommunen. Vi mangler genoptræningspladser.

Hun håber, at politikerne vil se på caféernes betydning.

- Jeg håber, at det hjælper. Det er problematisk, at man lukker caféerne, som man har kæmpet for i rigtige mange år. Man ved, at maden er super vigtig for rehabiliteringen i forhold til dem, som har været indlagt, og som kommer tilbage til kommunen og skal rehabiliteres, siger Mariejo Christensen.

Flere penge på vej til Norddjurs

I weekenden er det kommet frem, at kommunen i 2019 og i 2020 vil modtage et bloktilskud på 5,1 millioner kroner.

Derudover vil en sanktion fra staten i forbindelse med en skattestigning ikke være så hård som forventet, og derfor vil provenuet blive 18 millioner kroner.

- Vi reducerer besparelse på voksenpleje. På Børn og Unge området, så reducerer vi med nogle konkrete forslag, siger Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND

Der blev blandt andet kæmpe imod skolelukninger.

