Unge i uheld - bil endte på siden i rabatten

Politiet måtte sent lørdag aften rykke ud til et solouheld på Åbyringvej ved Brabrand.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Uheldet skete i forbindelse med, at en mørk Ford ville overhale en anden bil.

- I den forbindelse mister føreren herredømmet og trækker ud i midterrabatten, hvor bilen vælter rundt på siden, siger vagtchef Morten Bang Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

En mørk Ford og dens passagerer endte sent lørdag aften på siden i forbindelse med et solouheld. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Politiet har endnu ikke oplysninger om køn eller alder på føreren af den bil, der endte på siden i midterrabatten.

Det fremgår dog af de billeder, TV2 ØSTJYLLAND har modtaget, at flere unge mennesker var involveret i uheldet.

Ingen kom til skade ved uheldet, men den mørke Ford, der endte i rabatten, har i sagens natur set bedre dage.

Politiet rekvirerede Falck til at fjerne den væltede bilen.

Ifølge Østjyllands Politi ser det ikke umiddelbart ud til, at nogen vil blive sigtet for en forbrydelse i forbindelse med uheldet.

Uheldet blev anmeldt til politiet klokken 22.20 lørdag aften.

