Unge mænd skabte uro og kastede sten efter politiet

Onsdag aften opstod der en del uro, da politiet kom forbi seks mænd, der var samlet i Brabrand.

Kort efter klokken 22 stødte en patrulje fra Østjyllands Politi på en gruppen af mænd – alle i 20’erne – som var samlet på Gudrundvej.

Det var uvist, hvorfor mændene var samlet.

- Det var det, vi gerne ville have en snak med dem om, men de ønskede ikke at samarbejde med politiet, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var på Gudrunsvej i Brabrand, at politiet mødte de unge mænd.

Blev afhørt og løsladt

Mændene blev aggressive og begyndte at råbe, at politiet skulle forsvinde.

- Der bliver kastet forskellige genstande - blandt andet sten -, men der er heldigvis ikke noget, der rammer politiet, siger Jakob Christiansen.

Ekstra patruljer blev tilkaldt, men mændene stak af fra stedet til fods. Men det lykkedes politiet at fange de seks mænd, der blev anholdt.

De blev afhørt og derefter løsladt. Det var ikke muligt at afklare, hvem der kastede ting efter politiet.

- Det er desværre ikke muligt at finde frem til, præcist hvem der kastede genstande. Så de bliver sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger, siger Jakob Christiansen.