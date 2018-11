Ungdomsfænomen bliver til teaterstykke: - Man genkender sig selv

Koncerter, streaming af serier, eller storfilm i biografen - det er ofte nogle af de ting, der trækker, når unge vil underholdes.

En tur i teateret er i hvert fald sjældent førstevalget, men det håber Musikhuset i Aarhus at lave om på ved blandt andet at hive kultserien SKAM fra de små skærme og ind på de skrå brædder.

- Man siger, at unge har svigtet teateret. Men det er teateret, der har svigtet de unge. Det er ikke en selvfølge, at de kommer igen engang, når de bliver voksne, siger Jon Stephensen, der er teaterdirektør på Aveny-T i København.

Det er Aveny-T der står bag forestillingen, hvor første sæson af den norske serie er kogt ned fra 11 afsnit til halvanden time med frustration, kærlighed og venskab.

- Jeg tror, det bliver mega godt. Jeg tror, det er nemt at lokke folk til i vores alder med noget, som man godt kender i forvejen, siger Camilla Brosbøl Jørgensen, der så forestillingen sammen med en veninde.

Mette Kier er kunstnerisk chef ved Musikhuset i Aarhus, og hun giver Camilla Brosbøl Jørgensen ret i, at det genkendelige kan trække nogle af de yngre gæster til, der normalt ikke ville tage i teateret.

Historien udspiller sig ifølge Frieda Krøgholt, der spiller Eva i stykket, både på scenen og blandt publikum.

- Det kan godt være svært bare at gå ind og opleve et klassisk teaterstykke, hvis man ikke har nogen forudsætninger for det. Det er meget godt at møde det på en måde, hvor man kan genkende noget af det og se sig selv i det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke hvad man forventer

Hvis man forventer en traditionel forestilling på de skrå brædder, kan man dog godt tro om igen. Ligesom tv-serien har teaterforestillingen nemlig forsøgt at gøre op med, hvad der er normalt.

- Scenen er der og der og der, hist og her. Op og ned af trapperne. Man kan ligesom mærke, at man er med til at skabe nogens første teateroplevelse, siger Frieda Krøgholt, der spiller Eva i stykket.

Folkene bag stykket har været nødt til at tænke kreativt for at løfte opgaven.

- Jeg synes, at det er en af pointerne. At det godt må være noget, der rykker lidt ved det, vi tror, vi skal se, siger Mette Kier.

Selvom hele teateret bliver scenen, og selvom folkene bag har måtte tænke lidt ud af boksen, når gymnasieeleverne eksempelvis skriver til hinanden på deres mobiltelefoner, så mener de alligevel, at det er en god ide at fortælle historien gennem et teaterstykke.

- Tv-serien Skam synes jeg på mange måder er oplagt til teater, fordi det er scener på et gymnasium. Det foregår i en klasse, eller det foregår derhjemme, siger Jon Stephensen til TV2 ØSTJYLLAND.