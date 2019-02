Ung knallertkører alvorligt kvæstet efter ulykke

En 24-årig mandlig knallertfører er kommet alvorligt til skade i en trafikulykke på Hedevej nær byen Hjøllund syd for Silkeborg.

Ulykken skete ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, fordi den unge mand overså sin vigepligt, da han kørte ud på vejen. Her blev han ramt af en lastbil.

Vi har ikke hørt yderligere end det og vil først blive underrettet, hvis situationen ændrer sig til et dødsfald. Så intet godt er på den måde godt nyt. Carsten Henriksen, Midt- og Vestjyllands Politi

- Han overser tilsyneladende sin vigepligt og kører ud foran lastbilen, der rammer ham, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Nielsen, til TV MidtVest.

Sammenstødet mellem knallertføreren og lastbilen skete kl. 12.23, hvor politiet blev tilkaldt.

Hjøllund ligger sydvest for Silkeborg. Foto: Google Maps

Kørt til Skejby med politieskorte

Over for TV2 ØSTJYLLAND oplyser Midt- og Vestjyllands Politi mandag eftermiddag, at den 24-årige fortsat er alvorligt kvæstet.

- Vi har ikke hørt yderligere end det og vil først blive underrettet, hvis situationen ændrer sig til et dødsfald. Så intet godt er på den måde godt nyt, siger vagtchefen Carsten Henriksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden blev kørt med politieskorte mod Universitetshospitalet i Skejby, og Hedevej var i en periode efter ulykken spærret.

Det var i forbindelse med bilinspektørens undersøgelser på stedet.