Ulven fra Djursland er udvandret til Nordtyskland

Ulven fra Djursland, som den 22. december dræbte fire får i en indhegning ved Voldum, er nu rykket sydpå til den nordvestlige del af Slesvig Holsten.

Det bekræfter de tyske myndigheder, som har fundet DNA-spor fra selvsamme ulv ved en række angreb på får, som fandt sted i delstaten mellem den 12. og den 20. januar 2019.

Den lange vandretur sydpå skal formentlig forklares med, at det for ulvene er ved at være parringstid.

Læs også Ulv slog Malenes får ihjel: Bekymret for sin lille dreng

- Vi formoder, at ulven har opholdt sig på Djursland gennem længere tid. Men der er ikke noget, der indikerer, at den har fundet en mage, siger videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Kent Olsen til Ritzau.

- Det er formentlig det, der gør, at den så er vandret videre, lyder forklaringen.

Sidste danske hvalp

Ulven, som huserede på Djursland hele sidste vinter, var hvalp af ulveparret fra Ulfborg i Vestjylland, som i 2017 fik otte hvalpe. Det fastslår forskerne ved Naturhistorisk Museum i deres statusrapport fra den nationale overvågning af ulve i Danmark.

Læs også Eskil er ulvespotter: - Jeg har syv lorte hjemme i fryseren

Den knapt 2 år gamle ulv er formentlig den sidste fra kuldet, som har forladt den danske muld.

Fire andre ulve fra søskendeflokken er ligeledes vandret til Tyskland. En af dem blev påkørt af en bil og dræbt.

En anden ulv fra det vestjyske kuld blev skudt og dræbt på en mark i Vestjylland i foråret 2018. Endelig er der to hvalpe, hvis skæbne forskerne ikke kan gøre rede for.

01:02 Video: Eskil elsker ulve og går gerne i skoven for at se, om han kan spore dyrene. I fryseren har han flere ulvelorte. Indslaget er fra januar 2018. Luk video

Kent Olsen er ikke overrasket over, at fem af de danskfødte ulvehvalpe er søgt til Tyskland.

- At de danskfødte ulve har forladt deres vestjyske fødeområde er ikke overraskende, da unge ulve normalt vandrer ud for at finde deres eget sted, hvor de kan slå sig ned sammen med en mage, siger Kent Olsen.

Det vil ikke komme bag på ham, hvis nogle af de danskfødte ulve på et tidspunkt vender tilbage til Danmark.

02:33 Video: At frygte ulven er som at frygte at flyve, mener Sebastian Klein. Indslaget er fra august 2018. Luk video

Tre-fire ulve tilbage

Dermed er der på nuværende tidspunkt kun mellem tre og fire ulve tilbage i Danmark: En hanulv i Nordjylland og mindst én han- og én hunulv i Vestjylland.

- Men der kommer helt sikkert andre ulveindivider op sydfra, ligesom vi har oplevet i mindst syv tilfælde tidligere, siger Kent Olsen.

Han er overbevist om, at vi igen vil se ynglende ulve i Danmark.

Læs også Stor uenighed om ulvene: - Det er en følelsesladet debat

- Det er forventeligt, at i yderområdet af en arts udbredelse kan det til at starte med gå lidt stille med etableringen. Når den så når over et vist niveau, bliver det mere stabilt og forudsigeligt.

- Vi kommer til at se ulve yngle igen i Danmark, formentlig også inden for relativt kort tid. Det er min bedste vurdering, siger Kent Olsen.