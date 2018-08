Onsdag morgen er der sket et uheld på Motorvej E45 i nordgående retning, hvilket resulterede i total spærring i begge spor. Vejen er genåbnet, men man skal forvente længere rejsetid helt frem til middag.

Uheldet er sket ved afkørsel 53 Skanderborg Syd.

Det er desuden muligt at køre af motorvejen ved Ejer Baunehøj for derefter at tage rute 170 og køre tilbage på motorvejen ved Skanderborg N.

Opdateres...