Udvist AGF'er: Åbenbart tilladt at nive i Superligaen

Det var intenst og yderst dramatisk, da AC Horsens og AGF krydsede klinger søndag i Superligaen i en kamp, som AC Horsens trak sig sejrrigt ud af med cifrene 3-2.

Et af de dramatiske øjeblikke kom godt 20 minutter før tid, da AGF-midtbanespilleren Mustafa Amini blev udvist efter en batalje med AC Horsens' Hallur Hansson.

- Jeg var chokeret. Da jeg så det røde kort, var jeg helt i chok, for jeg troede virkelig, at det bare ville være et gult kort, siger Mustafa Amini.

Ifølge Amini blev han nevet af Horsens-spilleren Hallur Hansson, og han reagerede ved at skubbe ham væk.

- Hvis jeg lagde mig ned efter hans niv, så ville alle lægge sig ned hele tiden. Han faldt let på mit skub eller albue, eller hvad du nu vil kalde det. Hvis det er måden, vi spiller på, så kan alle lægge sig ned hele tiden, mener AGF-spilleren.

Mustapha Amini forsøgte at forklare kampens dommer om situationen.

- Han sagde, at det ikke er voldelig adfærd at nive, så jeg går ud fra, at alle kan begynde med at nive hinanden i Superligaen, siger Amini.

Dommer Anders Poulsen giver det røde kort til AGF's Mustafa Amini efter en batalje med hjemmeholdets Hallur Hansson. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Horsens-spiller: Gjorde intet ulovligt

Hallur Hansson mener ikke, at han gjorde noget ulovligt i situationen.

- Jeg provokerer ham måske lidt ved at tage fat i armen på ham, men jeg synes ikke, at jeg gør noget ulovligt. Han slår mig så i siden af maven, siger Hansson.

- Jeg kan ikke sige, om det var rødt kort eller ej, men det er klart, at man ikke må slå ud efter andre, siger Hallur Hansson, som ikke ville udtale sig yderligere om situationen.

AGF må som minimum undvære Mustafa Amini i den næste kamp, hvor Brøndby er modstanderen.