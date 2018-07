Udviklingshæmmede fik diplomer og studenterhuer: - Jeg har lært at børste tænder

Med jubel og klapsalver blev 20 unge udviklingshæmmede piger og drenge fredag kaldt op på en scene i Mørke på Djursland.

Her fik de beviser på, at de er blevet bedre til at klare sig selv. De har f.eks. lært at være pedel, blive bedre til at pleje sig selv og en masse andet.

Sara Ellesøe Hansen, der er afdelingsleder på STU i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, fortæller, at det var en helt særlig dag for mange af de udviklingshæmmede, fordi de netop har arbejdet med de forskellige færdigheder i meget lang tid.

- Det betyder meget for dem. Der var i hvert fald god energi, da de skulle arbejde med deres opgaver, fordi de vidste, at det endte ud med at få et bevis. Så de var vildt begejstrede, da de skulle arbejde med det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Her får Amanda Julie Andersen hue på hovedet.

Ekspert i mountainbikecykler

En af dem, der har fået et bevis, er Benjamin Hvildsted Vandemberg. Han har fået bevis på 'Mountainbike niveau 2'.

Det betyder, at han har bevist, at han ved, hvad de forskellige ting på en mountainbikecykel er. Han ved f.eks. hvad en krank, bremseskive er, og hvor de sidder på en mountainbikecykel.

- Det er rimelig fedt! I næste uge skal jeg i praktik, hvor jeg lige skal ud og lære noget mere. Jeg elsker at cykle sammen med mine kammerater, så det er virkelig fedt, sagde han.

Benjamin har fået et bevis i 'Mountainbike niveau 2'.

På pladsen kunne man godt mærke spændingen blandt de udviklingshæmmede, der skulle op på scenen. En af de meget spændte, var Amanda Julie Andersen, der vendte sig mod sin far og spurgte:

- Hvornår får jeg mit bevis?

- Når jeg har fået en kop kaffe, svarede han.

- Ååh altså…

Amanda Julie Andersen trippede frem og tilbage på hvert ben, mens hun ventede på, at hun blev kaldt op på scenen, hvor hun skulle få sit bevis på, at hun har lært at børste tænder og skylde munden, folde vasketøj sammen og tømme opvaskemaskinen.

"Pissefedt" sagde Amanda, efter hun fik sin hue og sit bevis.

Ud over det fik hun også en hue på hovedet, fordi hun har gennemført en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Da hun gik ned fra scenen og journalisten spurgte, hvordan hun havde det, lød svaret prompte:

- Pisse fedt!