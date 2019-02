Udstilling om rumfart hitter: Vi elsker at dyrke naturvidenskaben

”Hvad skal du være, når du bliver stor?”

Det er spørgsmålet, som de fleste af os hørte igen og igen, da vi var børn. Og for mange var den ultimative drøm at blive astronaut.

Derfor er det måske ikke så mærkeligt, at Stenomuseet i Aarhus har rigtig mange gæster i disse dage. De udstiller nemlig den rumkapsel, som astronaut Andreas Mogensens, fløj i til den internationale rumstation, og det skaber stor interesse.

Man gør meget i Danmark for at skabe større interesse for teknologi og naturvidenskab. Det skyldes mangel på ingeniører og naturvidenskabskyndige folk. Bent Lorenzen, direktør for sciencemuseerne, Aarhus Universitet

- Især i vinterferien er det gået helt amok. Vi ligger på omkring 1200 mennesker om dagen, og det er meget mere, end vi har haft før. For et lille museum som det her, der er det faktisk svært at håndtere så mange. Alt over 600 begynder at være fuldt hus, siger Bent Lorenzen, der er direktør for sciencemuseerne på Aarhus Universitet.

Museet har i uge syv markeret 50-året for månelandingen, hvor Neil Armstrong med de berømte ord om små skridt og gigantiske spring satte fod på himmellegemet.

Naturvidenskab er et bredt emne. På museet kan man lære om hele universet og de atomer, det er bygget af.

Selvom der har været tryk på det naturvidenskabelige museums lokaler, så mener direktøren ikke, at kvaliteten af besøgende bliver dårligere for gæsterne.

- Vi har gjort rigtig meget, så gæsterne får en god oplevelse. Vi har prøvet på at snakke meget med dem og har mange formidlere på, som hjælper os med at beskæftige gæsterne og vise dem rundt. Vi er jo til for gæstens skyld, siger Bent Lorenzen til TV2 ØSTJYLLAND.

Brødrene Rastogi Fredens fik et glimt af, hvordan det er at være astronaut på vej i rummet, da de prøvede museets Stenokapsel.

Blandt de mange besøgende søndag var familien Rastogi Fredens. Også de var taget ned for at se rumkapslen.

- Det er rigtig spændende, og der er noget for alle aldre, fordi der er sådan noget med planeter, og der står en masse information, og så er der en masse søde mennesker til at hjælpe en, siger Benjamin Rastogi Fredens på 11 år.

Jeg vil godt være sådan en videnskabsmand, der finder ud af nye ting om videnskab. Sebastian Rastogi Fredens, syv år

På en lille skammel kan børnene stå og se ind ad de runde vinduer på rumkapslen. Og det er noget, der får de besøgende til at spærre øjnene op.

- Man kan se faldskærmen, hvor de hoppede ned fra rumskibet, når det landede. Og så har man kunne se ud af vinduet og se planeter og alle månerne. Jeg synes, det sejeste er, at den har været oppe i rummet. Det er fedt, siger Sebastian Rastogi Fredens på syv år til TV2 ØSTJYLLAND.

Stenomuseet har i vinterferien haft så mange besøgende, at lokalerne har været stuvende fulde.

Miniudstillingen med navnet First-Step byder desuden på blandt andet rumfilm, planetarieforestillinger og en særlig Stenokapsel til børneastronauter.

Naturvidenskaben er spændende

Selvom rumkapslen er det helt store trækplaster, så er det ikke kun rummet, der interesserer de besøgende.

- Mange er virkelig blevet interesseret i naturvidenskab. Man gør meget i Danmark for at skabe større interesse for teknologi og naturvidenskab. Det skyldes mangel på ingeniører og naturvidenskabskyndige folk, siger Bent Lorenzen.

Direktør Bent Lorenzen glæder sig meget over, at der kommer så mange besøgende og ser de naturvidenskabelige udstillinger.

Og noget tyder på, at de tiltag, der skal få flere til at tage en naturvidenskabelig uddannelse, virker.

- Jeg vil godt være sådan en videnskabsmand, der finder ud af nye ting om videnskab, siger Sebastian Rastogi Fredens til TV2 ØSTJYLLAND.

Besøgstallet har været rekordhøjt siden efteråret, og i januar 2019 er antallet af gæster mere end fordoblet sammenlignet med samme måned sidste år. Det har betydet, at museet har udvidet åbningstiderne, og så giver det et smil på direktørens læber.

- Det er fantastisk, for det gør det jo meget lettere at drive et museum. Vi får mange flere gæster. Her i ferien har over 7000 mennesker besøgt Stenomuseet, siger Bent Lorenzen til TV2 ØSTJYLLAND.

Rumkapslen kommer til at stå på Steno Museet indtil maj, så der er stadig et par måneder, hvor man kan komme og kigge ind af de små vinduer i fartøjet.

- Der har været tre derinde. Man kan se, der har været meget lidt plads. Jeg tror, de har ligget lidt sammenkrummet, men turen var jo ikke mere end et døgn, og jeg tror, det var spændende at blive sendt op i rummet, siger Benjamin Rastogi Fredens om undersiden af Andreas Mogensens gamle rumkapsel.