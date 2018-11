Uddannelse for unge med kognitivt handicap: - Det har reddet mig

Unge mennesker med autisme, social angst og indlæringsvanskeligheder kan have svært ved at få en uddannelse. Men nu er der håb. En ny 2-årig flexuddannelse i Aarhus skal hjælpe flere i gang.

- Jeg synes, at Glad Fondens flexuddannelse har været med til at redde mig lidt. Det er en meget god vej ud i den store verden, siger elev på flexuddannelsen Jakob Buckwald til TV2 ØSTJYLLAND.

Lære at tackle udfordringer

De unge elever kan vælge mellem uddannelse indenfor detail, køkken, lager og grøn service. Eleverne har tilknyttet en faglærer, som hjælper dem i svære situationer og støtter dem undervejs.

- De kan sagtens klare det. Deres daglige ledere og kollegaer er altid klar til at gå ind og hjælpe. Så det er sjældent, at jeg skal ind og slukke en ildebrand, fortæller faglærer på flexuddannelsen Stefan Sørensen.

Jakob Buckwald er elev i Bilka.

De kan have lav selvtillid og have svært ved tackle udfordringer, men under uddannelsen får de redskaber, teori og støtte til at klare udfordringerne.

- Når de har været igennem uddannelsen, så ved de, hvad det vil sige at være i butik, og de kender udfordringerne. De ting som måske gør dem bange, og som de kan frygte lige nu, har de forhåbentligt prøvet rigtig mange gange, når de har været igennem de her to år, fortæller han.

Styrker deres selvtillid

Bilka er en af de virksomheder, som har taget nogle af de eleverne ind, og indtil videre er de meget positive.

- Lige fra første dag da de kom ind, havde de en kæmpe gejst. Arbejdsomhed og glæden ved at komme ud i en virksomhed som vores, den havde de, siger afdelingsleder i Bilka, Mads Lieberoth Pedersen.

Han har en faglærer, som hjælper ham med udfordringer på arbejdspladsen.

Glad Fonden har igangsat uddannelsen, og de er helt sikre på, at det giver de unge elever en masse med videre.

- For de unge betyder det rigtig meget. Det betyder noget for dem faligt, de får selvtillid og øget selvværd. De er en del af en kollegagruppe og et ungemiljø, siger Uddannelseskoordinator på flexuddannelsen Glad Fonden, Lisbeth Nygaard.

Jakob Buckwald er i hvert fald rigtig glad for at få chancen for at være på en arbejdsplads.

- Jeg kan godt lide den sociale del og øve det kommunikative i at hjælpe folk og kunder. Hele tiden at træne den del med at give den gode service for at kunne hjælpe hvem som helst – også når det er vanskeligt, siger Jakob Buckwald.

