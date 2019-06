Tyv på spil - nu har tømrermester sat alarmer på bilerne

I Favrskov har Østjyllands Politi oplevet, at antallet af tyverier i varevogne i området er næsten tredoblet fra april til maj i år.

En af dem, der har været udsat for tyveri, er tømrermester Lars Kristensen fra Hammel.

Inden for én måned har hans tømrerfirma haft indbrud i fire varebiler, hvoraf tre indbrud er sket inden for samme uge. Derfor har han nu forsøgt at forebygge flere indbrud.

- Det er jo træls, og det koster både tid og penge. Nu har jeg fået monteret alarmer i bilerne, hvilket, jeg håber, vil hjælpe, siger Lars Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos tømrerfirmaet Lars K. er det primært batteriværktøj såsom boremaskiner, vinkelslibere og rundsave, der er blevet stjålet.

Ekstra mange tilfælde i Favrskov

Alene i maj har der været 26 indbrud i varebiler og lastbiler i Favrskov Kommune.

Og med tal fra Østjyllands Politi ser det ud til, at der har været ekstra mange på spil netop i Favrskov-området.

Indbrud i varebiler og lastbiler: Maj 2019: Favrskov: 26 Aarhus: 24 Randers: 6 Odder: 1 Norddjurs: 0 Syddjurs: 0 Kilde: Østjyllands Politi

- Vi har konstateret rigtig mange indbrud her i vores område, og det er ikke normalt. Derfor tyder det på, at det er organiseret på en eller anden måde, siger politibetjent Jesper Poulsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var ham, der i fredags fandt en række tyvekoster fra en Toyota Avensis, der holdt parkeret i Hammel med to forskellige nummerplader på. Nummerplader fra andre biler, der tidligere er meldt stjålet.

Ved at offentliggøre billeder af tyvekosterne håber politiet at finde frem til de rette ejere.

Derfor opfordrer Østjyllands Politi nu håndværkere og firmaer til at være ekstra opmærksomme.

- Man kan for eksempel overveje, om værktøjet skal blive liggende ud i bilen natten over, eller om man skal tage det med indenfor. Og hvis det skal ligge i bilen, så bør man sørge for, at det ikke er synligt udefra og eventuelt parkere bilen et sted, hvor den ikke er tilgængelig. Det er også en god idé at mærke sit værktøj og notere serienumre på særligt dyrt værktøj, siger vicepolitiinspektør Gert Bisgaard i en pressemeddelelse.

Her er politiets råd mod indbrud i varebiler:

GRAFIK: Politiets gode råd til at undgå tyveri. Foto: Østjyllands Politi