Tyfonlignende vindfænomen spottet på Djursland: - Det lignede en tornado

Ved første øjekast lignede det en ildebrand. Eller en tornado. En mange meter høj brunlig luftsøjle stod i eftermiddagsheden torsdag lige op i luften over trætoppene ved Ørum på Djursland.

- Jeg har aldrig set sådan noget før, fortæller Hanne Christensen, der er pædagogmedhjælper på Djurlandsskolen. Hun og fem kollegaer fik fri lidt før tid på grund af varmen og da de kom ud på parkeringspladsen, blev de mødt af det usædvanlige syn.

- Da jeg lige kom ud, troede jeg, det var røg. Min kollega sagde, at det var en tyfon. Det har jeg så fundet ud af siden, at det ikke var, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Sjældent i Danmark

Det er helt rigtigt, at vindfænomenet både kan ligne en røgsøjle og en tyfon, medgiver vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut Trine Pedersen. Men det er ganske rigtigt ingen af delene.

- På engelsk kalder man det en dust devil. Det er ikke så ofte, vi ser dem herhjemme, men jeg tror, man bruger termet støvdjævel om dem på dansk, siger hun.

- De opstår, når vi har de her rigtig varme sommerdage, hvor solen står hele dagen og varmer jorden op. Det betyder, at den varme luft ved jordoverfladen stiger hurtigt til vejrs. Hvis der så er lidt vind i øvrigt, kan det få den opstigende luft til at rotere og trække støv med op, lyder forklaringen.

00:12 Video: Lastbilchaufføren Danni Kongstedt kiggede lige en gang ekstra, da han så støvdjævelen på Djursland. Luk video

Kan ikke løfte en lastbil

Fænomenet kan opstå i hele verden, hvis bare vejrforholdene er til det, men det er ikke så ofte, vi ser støvdjævlene herhjemme. Måske netop derfor fik det også flere til at hive mobilerne frem og filme fænomenet, da det torsdag opstod på Djursland.

Danni Bjørn Kongstedt er lastbilchauffør og kørte torsdag eftermiddag forbi støvdjævelen på vej efter et læs gods i Grenaa.

- Det så meget mærkeligt ud, da jeg lige opdagede det. Virkelig underligt. Det lignede jo en tornado, udbryder han, da TV2 ØSTJYLLAND taler med ham.

- Jeg blev dog ikke bange. For jeg tænkte, at den nok ikke gør skade, når jeg sidder i et køretøj der vejer 28 ton. Men man skal nok ikke stille sig ind i den, uddyber han.

Vindfænomenet fik medarbejderne fra Djurslandsskolen til at stoppe op i eftermiddagsheden på parkeringspladsen og filme ud over marken. Foto: Hanne Christensen

Ikke farlige

Og her har lastbilchaufføren ifølge DMI helt ret. Støvdjævle er herhjemme som regel ikke farlige.

- Det kan selvfølgelig være ubehageligt at stå lige ved siden af og blive hvivlet fuld af støv, men man bliver ikke revet med af den, forsikrer meteorolog Trine Pedersen.

- Men trampoliner og andet løsøre kan de godt flytte på.

I den amerikanske ørken hvor vejrforholdene er noget mere ekstreme kan støvdjævle bliver op til 10 meter brede og over 100 meter høje. Men herhjemme når de sjældent mere end et par meter i bredden.

