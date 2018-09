Tunøfærgen fylder 25 år: En god navlesnor til fastlandet

Den 20. september 1993 sejlede Tunøfærgen for første gang afsted fra Hov til Tunø. De første 25 år markeres på lørdag d. 29. september med en festlig dag og en sejltur.

- Vi sejler den fra Hov 9.20 efter den ordinære afgang, og så sejler vi til Tunø og ligger derovre indtil klokken 15.45 på den ordinære hjemsejlads, og imens vi ligger derovre, så er der musik på vogndækket. Der vil blive serveret mad fra øens spisesteder, fortæller Bjarne Møllgaard, overfartsleder på Tunø-Hov Færgen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover vil der blive holdt taler fra både den nuværende borgmester, Uffe Jensen (V) og den daværende borgmester, Gerda Pedersen (S).

Færgen har de seneste 25 år haft en vigtig funktion for øboernes dagligdag.

- Man kan kalde færgen for navlesnoren til fastlandet, og det har egentlig fungeret rigtig godt. Den har været med til at transportere materialer til for eksempel huse. Og så til daglige gøremål som familie- og lægebesøg, fortæller Bjarne Møllgaard.

Således så det ud, da Tunøfærgen stadig blev bygget. Arkivfoto. Foto: Claus Buur

Årligt transporterer færgen omkring 25.000 turister, som tager rejsen tur-retur. Ifølge Bjarne Møllgaard har færgens størrelse altid passet til behovet.

- Man har bygget en perfekt færge for 25 år siden, den dækker fortsat de behov, som der er i 2018. Færgen blev jo bygget skræddersyet til den rute, man tilpassede passagerantallet, og det har holdt stik, den har en fin størrelse til både passagerer og gods, udtaler han.

Når festlighederne løber af stablen lørdag bliver det også med diverse sømænd, som har haft sin gang på færgen samt en bred skare af dem, der var medvirkende til tilblivelsen.

- Vi håber, at vi får en hyggelig dag, der kan markere, at færgen faktisk har gjort det godt, fortæller Bjarne Møllgaard.

