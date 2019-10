Tre mænd efterlyses efter overfald med jernrør

Lørdag aften blev to mænd på 19 og 22 år overfaldet og truet af tre mænd af anden etnisk baggrund.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Overfaldet fandt sted på Østergade i Hadsten ved elleve-tiden.

De to mænd blev truet med en kniv og den 19-årige blev ligeledes slået med et jernrør, som han havde forsøgt at forsvare sig med.

Overfaldet fandt sted på Østgade i Hadsten. Foto: Google Maps

Gerningsmændene forlangte at få udleveret mændenes punge, hvilket var blevet efterkommet.

Efterfølgende kørte gerningsmændene fra stedet i en hvid BMW X3.

Har du oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.