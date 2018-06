Torsdag bliver den køligste dag længe - men sommeren vender snart tilbage

Årets længste dag bliver kølig og blæsende, og den kommer nok mest af alt til at sende tankerne i retning af efterår.

- Det bliver køligt, blæsende og med byger nogle steder. Temperaturen bliver på cirka 15 grader, så det bliver efterårsagtigt, siger vagthavende meteorolog Steen Rasmussen fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det er længe siden, vi har oplevet så kølig en dag i Østjylland.

- Det er flere måneder siden, vil jeg tro, lyder det umiddelbart fra Steen Rasmussen.

Sommeren vender tilbage

Men til de sommerglade østjyder er der heldigvis også godt nyt.

- Det er lavpunktet i dag, og så stiger temperaturen til cirka 20 grader i weekenden. Et højtryg breder sig over Danmark, og det betyder, at vi igen begynder at få sommertemperaturer. Mandag kan der blive op til 25 grader, og det bliver en god sommerlig uge, vi går i møde med 20-25 grader, siger Steen Rasmussen.

Tørvejr til sankthansbålet

Han har også godt nyt i forhold til sankthansaften lørdag.

- Det bliver formentlig tørvejr de fleste steder i Østjylland. Der kan komme en lille byge sidst på eftermiddagen, men ellers ser det ud til at holde tørt, og der bliver 15-18 grader om aftenen. Der kommer lidt meget vind fra nordvest, som dog er aftagende i løbet af aftenen, så det bliver vejrmæssigt en ganske pæn sankthansaften.

Det dog ikke alle steder i Østjylland, at man kan nyde et sankthansbål lørdag. Et afbrændingsforbud er nemlig gældende i de fleste østjyske kommuner, og det er i skrivende stund kun tilladt at tænde op i bålet i Horsens, Favrskov, Randers og Silkeborg.

Der er ikke afbrændingsforbud i Favrskov, Randers, Horsens og Silkeborg Kommuner, så her er det tilladt at tænde sankthansbål på lørdag. Foto: Grafik: TV2 ØSTJYLLAND