Tonen er hård online: - Man begynder at tro på, at det er rigtigt

Det kan være svært for børn og unge at gennemskue spillereglerne på internettet. Fredag blev skoleelever på Skt. Knuds Skole i Aarhus udfordret i digitale dilemmaer på en anderledes måde. De skulle blandt andet deltage i en podcast lavet af Red Barnet om, hvordan vi taler til hinanden, og hvad vi udsætter hinanden for.

Læs også Flere dømmes for vold og trusler mod offentligt ansatte

Og den hårde tone digitalt er ikke fremmed for eleverne i 6.Y på Skt. Knuds Skole.

- Det føles ikke så godt indeni, fordi man bliver meget ked af det, og så begynder man selv at tro på, at det er rigtigt, det personen har sagt eller skrevet om en, siger Kaya Nandi Ingomar Mhukayesango fra 6.Y.

6.Y på Skt Knuds Skole viste stor interesse for dagens temadag om vores adfærd på sociale medier og via computerspil.

I løbet af fredag skulle eleverne blandt andet debattere, hvordan man skal opføre sig digitalt. For det kan være svært, når reglerne ikke er helt klare.

- Selvfølgelig er der regler for, hvad man må og ikke må, men der er ikke så mange, der følger de regler, siger Kaya Nandi Ingomar Mhukayesango.

Kom på banen, forældre

Det er Red Barnet, der har lanceret podcasten 'So.Me.Mor.Far', som de aarhusianske børn fredag var en del af som led i temadagen.

Eleverne fra 6.Y er i gang med at optage podcasten om digitale dilemmaer, som er Red Barnets nye ugentlige podcast 'So.Me.Mor.Far', hvor organisationen giver forældre et indblik i de sjove og fantastiske verdener, udfordringer og fællesskaber, som børn træder ind i, når de tager hul på deres digitale liv.

- Børn elsker at fortælle om de digitale medier, men jeg synes også, at der er et ønske fra børnene om, at forældrene træder lidt mere ind på banen og også er til stede der. Jeg tror måske også, at det har noget at gøre med, at tonen er så hård, som den er, siger Jon Kristian Lange, seniorrådgiver hos Red Barnet og ekspert i børns digitale liv.

Læs også Buschauffører må finde sig i spytklatter, kvælertag og stenkast

Ifølge Red Barnet har danske børn en trist rekord. De har ifølge organisationen europæisk rekord i digital mobning, da 21 procent af danske børn føler sig mobbet på nettet.

Føler sig utrygge

På Skt. Knuds Skole i Aarhus genkender de udfordringerne digitalt.

- Børnene kan føle sig utrygge, og i værste tilfælde også føle sig krænket, hvis det er sådan, at de modtager en besked eller en reaktion på et billede, de har lagt op, siger Jonas Thaudahl Jakobson, der er lærer på Skt. Knuds Skole.

Læs også Rudy er rystet: Telefonsælger truer med at kime ham ned resten af livet

Og 6.Y har tilsyneladende lyttet godt efter og tager de gode råd med sig.

- Jeg tror, at det kan hjælpe i fremtiden, hvis man nu får en besked fra en, som ikke lige er i den gode tone, så kan vi hjælpe med at fortælle den person, at han skal opføre sig ordentligt, siger Kaya Nandi Ingomar Mhukayesango.