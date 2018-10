Tør sommer har givet den dårligste høst i 35 år

Sommeren var varm og tør, og det har sat sine spor hos de danske landmænd, der har haft den dårligste kornhøst siden i hvert fald 1983.

Den sidste fintælling mangler, men det samlede udbytte kan opgøres til omkring 6,5 millioner ton korn.

Det oplyser Dakofo, der er brancheorganisation for virksomheder inden for korn- og foderstof.

Hovedforklaringen er den lange tørkeperiode, fra afgrøderne blev sået i foråret, og indtil de blev høstet. Asbjørn Børsting, direktør, Dakofo

Det er et fald fra ti millioner ton sidste år, og dermed er høsten 35 procent mindre.

- Hovedforklaringen er den lange tørkeperiode, fra afgrøderne blev sået i foråret, og indtil de blev høstet, siger Asbjørn Børsting, der er direktør for Dakofo.

Ikke kun tørkens skyld

Det er dog ikke den tørre sommer alene, som har givet et ringe udbytte.

Omkring en femtedel af faldet fra 2017 til 2018 kan forklares med dårligt vejr sidste efterår, hvor der faldt store mængder nedbør.

Det fortæller Troels Toft, sektordirektør for planter hos landbrugets videncenter, Seges.

- Der var et træls efterår sidste år, hvor nogle landmænd såede i et frygteligt pløre, og nogle nåede ikke at så for vinteren, siger han.

Det betød, at nogle landmænd først kunne så til foråret. Den type korn giver et dårligere udbytte og er mere sårbart over for tørt vejr.

- Så man kan sige, at det er en flertrinsraket. Det dårlige efterår i 2017 har gjort tørkeproblemet i år endnu større, siger Troels Toft.

Ringeste høst i 100 år

Hvis man sammenligner med historiske tal fra Danmarks Statistik, er udbyttet fra høsten i 2018 det laveste i 35 år, men Asbjørn Børsting mener, at resultatet har været værre endnu, fordi der er en anden fordeling af korn i dag end tidligere.

- Man kan måle og sammenligne på mange måder, men hvis man tager det afgrøde for afgrøde, er det den ringeste høst i måske 100 år. Den var ekstremt dårlig, siger Asbjørn Børsting.

Seges har tidligere anslået, at landbruget i år kommer til at få et samlet underskud på 7,5 milliarder kroner, hvilket er det største underskud siden tiden omkring finanskrisen.

Et politisk flertal i Folketinget blev i sidste uge enig om en hjælpepakke på 380 millioner kroner til landbruget som følge af den tørre sommer.