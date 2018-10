Tobias Hamann bager med elever for at støtte Børnetelefonen

Der bliver bagt, pyntet og nogen steder desperat forsøgt at redde kagerne på Gjessø Skole ved Silkeborg.

Tobias Hamann-Petersen fra Den store bagedyst er nemlig hjemme på sin gamle folkeskole for at støtte op om kampagnen, Bag for en Sag, hvor der bliver samlet penge ind til Børnetelefonen.

- Jeg ved, at der er mange børn, der har brug for at have den line, så det er det, vi støtter. Det er jeg glad for at være med til, siger Tobias Hamann-Petersen.

Eleverne håber, at flot pynt kan redde deres kage.

Børn bliver ressourcer til andre børn

Kagerne bliver solgt til børn, forældre og andre interesserede, og så går pengene efterfølgende til Børnetelefonen.

- Det er meget rørende, når børn bruger sin tid på at skaffe midler til andre børn. På den her måde kan børn være for ressourcer til hinanden, fortæller børnefaglig konsulent hos Børnetelefonen, Charlotte Smerup.

Eleverne er delt ind i fire hold, hvor de dyster mod hinanden. I holdene skal de følge en opskrift, hvor de skal lave en kage magen til den, som Tobias Hamann-Petersen lavede i Den store bagedyst finale i 2014.

Kagerne bliver nøje vurderet, og vindere og tabere kåres.

- Jeg har glædet mig hele ugen, det er vildt, at man har set ham i fjernsynet. Det er gået lidt op og ned med vores kage, men jeg tror, at den ender med at blive god. Når pynten er kommet på, så bliver den perfekt, fortæller Kirrie Breumlund, som går i 6. klasse.

80.000 børn over hele landet deltager og bager for Bag for en Sag, hvor det handler om at sætte fokus på og samle ind til børnetelefonen.

- Det kan være, at man har problem, at det ikke går så godt derhjemme eller noget i skolen. Det kan både være stort og småt, fortæller Charlotte Smerup.

Tobias Hamann roser og viser vinderkagen frem.

Udover at støtte det gode formål, er det særligt for Tobias Hamann at være på Gjessø Skole.

- Det var her, jeg stiftede bekendtskab med kager. Det er herligt at være her igen og bage med eleverne. Det er meget specielt.

Om taberne af Den store bagedysts sammenfaldende kage kan sælges videre er usikkert, men børnene støtter i hvert fald op om Bag for en Sag.

- Neeej, den står jo ikke. Vores er jo ikke noget, det er jo bare en sø, siger Kirrie Breumlund grinende.

