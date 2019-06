Tilskuere fanget i trafikkaos efter koncert

Op til to timer! Så længe skulle mange bilister vente på at komme ud fra parkeringspladsen på Væddeløbsbanen efter Phil Collins' koncert på Ceres Park i Aarhus.

En af de uheldige bilister var Jakob Schjødt-Pedersen fra Fyn. Han kom først ud fra pladsen efter over halvanden times ventetid.

- Ingen kørte ud, det stod helt stille. Og vi kunne ikke se hvorfor. Det var ikke i orden den måde, som det var arrangeret på, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Jakob Schjødt-Pedersen savnede også information på aftenen. Han spottede kun en enkelt guide ved Væddeløbsbanen, der havde fået sin sag for med at hjælpe bilisterne.

VIDEO: Flere tilskuere endte med at gå ud af deres biler for at vente på Væddeløbsbanen.

Flere oplevede det samme

- Hun gjorde, hvad hun kunne. Men der manglede flere veje ud fra parkeringspladsen på banen, lyder det fra tilskueren.

På TV2 ØSTJYLLANDs Facebook-side har flere lignende oplevelser af de trafikale udfordringer.

Vi beklager, at nogen har måtte sidde fast på en parkeringsplads i op til to timer. Det var dog heldigvis kun den ene af de nærliggende parkeringspladser, at dette har været tilfældet for. Live Nation Danmark

- Væddeløbsbanen er ikke gearet til at være parkeringsplads, når der kun er én udvej, skriver en bruger.

- 2,5 time holdt vi i kø på travbanen for at komme hjem uden at flytte os. Det stod helt stille. Måske arrangørerne skulle have tænkt lidt mere over parkeringsforholdene, supplerer en anden.

Arrangøren beklager

Andre mener dog, at man bare burde have taget sine forholdsregler og parkeret længere væk fra stadion eller taget offentlig transport.

Det var dog ikke muligt for Jakob Schjødt-Pedersen.

VIDEO: Det var på ingen måde nemt at komme ud fra Væddeløbsbanen igen, som denne video fra Jakob Schjødt-Pedersen bevidner. Video: Privat

- Vi fulgte bare de anvisninger, vi fik fra arrangøren, lyder det fra ham.

Selvsamme arrangør, Live Nation Danmark, beklager da også den ventetid, som de mange bilister, der parkerede på Væddeløbsbanen, endte med at have.

Svar fra Live Nation I et skriftlig svar til TV2 ØSTJYLLAND lyder det således fra arrangøren af koncerten, Live Nation: Vi beklager, at nogen har måtte sidde fast på en parkeringsplads i op til to timer. Det var dog heldigvis kun den ene af de nærliggende parkeringspladser, at dette har været tilfældet for. Man må dog forvente, at hvor der er et arrangement med op til 42.000 mennesker, beregnes længere rejsetid. Vi oplyste i vores infomail også om alternative parkeringsmuligheder i Aarhus midtby. Det er ikke vores oplevelse, at det tog væsentlig længere tid at komme derfra, end ved andre stadionkoncerter, undtagen dem der sad fast på ovennævnte parkeringsplads.

Også kritik af sikkerheden

På Facebook-begivenheden for koncerten på Ceres Park i Aarhus kritiseres sikkerheden under arrangementet også, ligesom mange savnede flere toiletter og bedre lyd.

- Helt og aldeles elendigt arrangeret! Der var lukket alt for mange ind. Indgange/udgange til toiletter var lukket flere gange under koncerten, og hovedindgangen var midlertidigt lukket, da koncerten var slut, og alle ville ud. Det kunne have endt rigtig galt, skriver en tilskuer.

- Der var alt for mange, til den plads der var til rådighed. Efter en tur på toilettet, som uøvrigt nærmest var umuligt, forsøgte jeg at vende tilbage på plænen, men umuligt. Trappen var spærret, så man næsten heller ikke kunne komme ud, lyder det fra en anden.

Live Nation Danmark afviser, at der var for mange mennesker på Ceres Arena.