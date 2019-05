Til kamp mod overvægt: Kommune tilbyder gratis hjælp til vægttab

Mens nogle ikke har problemer med at have lidt ekstra på sidebenene, kan det for andre være et stort problem, at bukserne strammer lige rigeligt. Og selvom ønsket om en sundere livsstil er stor, kan det være svært at få taget sig sammen til at dyrke motion og fylde tallerkenen med grøntsager og sunde madvarer.

Men nu er der hjælp at hente. I hvert fald for de borgere, der bor i Horsens Kommune. Som et helt nyt tiltag tilbyder kommunen nemlig nu, at alle kan få gratis hjælp til at tabe sig.

Det eneste krav er, at man skal have et BMI på over 30, og så skal man have en smartphone. Med undtagelse af den første samtale med en diætist, foregår al sundhedsvejledning nemlig på en app til telefonen.

02:58 VIDEO: Morten Elsøe forklarer her, hvordan han mener, at man bedst hjælper overvægtige. Og det er ikke gennem hadefulde kommentarer. Luk video

- Det betyder, at du ikke skal sætte tid af til samtaler eller fysiske møder, men kan koncentrere dig fuldt ud om dine målsætninger – og derfor er løsningen optimal for dig, der gerne vil have nem og effektiv hjælp til at få en sundere livsstil og bedre kostvaner, fortæller Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

Ud over gratis sundhedsvejledning får alle deltagere også adgang til et online fællesskab med de andre, der tilmelder sig sundhedsforløbet.

Læs også Tidligere overvægtige Mathilde om penge til normalvægtige: - Helt ude i hampen

Trine blev opfordret til slankekur

Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND fortalt om Trine Fischer, der i december sidste år på helt nært hold oplevede, hvordan hun blev mobbet med sin vægt.

De siger, at jeg er fed, ulækker, klam, at jeg ikke hører til og burde tabe mig. Trine Fischer

Hun har altid kæmpet med vægten og haft et hadefuld forhold til sin krop. Hun ved godt, at hun vejer alt for meget og behøver ikke have andre til at minde hende om det. Det var alligevel lige præcis, hvad der skete for Trine Fischer i onsdags.

Under en indkøbstur i Bilka i Horsens gik en fremmed kvinde forbi hende og fremsatte de dømmende ord:

'Der er da vist en, der trænger til en slankekur.'

Læs også Trine blev opfordret til slankekur: Går til kamp mod voksenmobning

Trine Fischer var chokeret og målløs.

- Jeg kunne slet ikke snakke og kunne ikke være i det, fortalte hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Men episoden var langt fra første gang, at den store pige fra Hedensted har oplevet at blive verbalt forulempet.

- De siger, at jeg er fed, ulækker, klam, at jeg ikke hører til og burde tabe mig.