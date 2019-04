Tidligere bandemedlem afpressede tilfældig familie for 350.000 kroner

En 45-årig mand fra Aarhus har i flere år levet af at bedrage forskellige personer, som han ikke kendte på forhånd.

Mandag modtog han sin straf da Retten i Horsens idømte ham tre år og fire måneders fængsel.

Dét, der er udsædvanligt i denne sag, er det net af bedrag, som det lykkedes den dømte at spinde om sine ofre for at skræmme dem – og som gjorde ham i stand til vinde deres tillid Anklager, Østjyllands Politi, Sanne Tranberg Vindelev

- Dét, der er udsædvanligt i denne sag, er det net af bedrag, som det lykkedes den dømte at spinde om sine ofre for at skræmme dem – og som gjorde ham i stand til vinde deres tillid, siger anklager Sanne Tranberg Vindelev.

Flyttede ind til ukendt familie

Den 45-årige mand er blandt andet dømt for at have manipuleret en 33-årig mand og hans mor fra Skanderborg i 2017. Han bildte de to personer ind, at de havde en narkogæld, og lovede at passe på dem.

Det resulterede i, at han flyttede ind til moren og den 33-årige søn for at kunne være sammen med sønnen dag og nat.

På den måde fik han magten over dem. Senere udviklede sagen sig til vold, trusler, røveri og frihedsberøvelse.

- Der er tale om systematisk afpresning over en længere periode, siger anklager Sanne Tranberg Vindelev.

I løbet af 6 måneder afpressede han den 33-årige og hans mor for penge og værdier for 350.000 kroner.

Brugte vold og trusler

I 2018 afpressede han på samme manipulerende måde en 24-årig kvinde i Skærbæk.

Med vold og trusler mod hende og hendes familie, pressede han hende til at betale omkring 35.000 kroner over en periode på omkring fire måneder.

Listen over anklager var lang. Den indeholdt blandt andet tiltaler for røveri og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, frihedsberøvelse, kvalificeret vold og mishandling og trusler.

Løj om at være bendemedlem

Den 45-årige, idømte mand har tidligere været tilknyttet bandemiljøet, men forlod det for flere år siden. Han sagde dog til ofrene, at han fortsat havde en stor tilknytning til bandemiljøet.

Den 45-årige har været varetægtsfængslet siden juni måned 2018 og forbliver varetægtsfængslet, indtil afsoningen kan begynde.

Ud over de tre år og fire måneders fængsel skal den dømte betale erstatning til de forurettede. Den dømte udbad sig betænkningstid.