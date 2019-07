Tidligere AGF-keeper har fået nyt job

Den unge målmand Kamil Grabara imponerede i foråret på en lejekontrakt hos AGF i Superligaen.

Nu skal den Liverpool-ejede polak i stedet spille den kommende sæson i Huddersfield, der i den seneste sæson rykkede ud af Premier League.

Både Liverpool og Huddersfield meddeler på klubbernes hjemmesider, at Huddersfield har lejet Kamil Grabara for den kommende sæson.

Liverpool skriver også, at klubben mandag indgik en ny lang kontrakt med 20-årige Grabara, der også deltog på det polske U21-landshold ved EM tidligere denne sommer.

Efter lejeopholdet i Aarhus forsøgte AGF at få Kamil Grabara til at blive i klubben. Det lykkedes dog ikke at få en aftale i stand med hans arbejdsgiver, Liverpool. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Kom til Liverpool i 2016

I Huddersfield skal Kamil Grabara, der høstede stor ros af AGF-træner David Nielsen under sit lejeophold i Aarhus, umiddelbart erstatte danske Jonas Lössl.

Den 30-årige danske målmand var med til at rykke ud af Premier League med Huddersfield, som tilfældet også var for Mathias "Zanka" Jørgensen og Phillip Billing.

Efter nedrykningen skiftede Jonas Lössl dog til Everton i den bedste engelske række på en treårig kontrakt med start fra 1. juli.

Her er danskeren hentet ind til at kæmpe om spilletid med den engelske landsholdskeeper Jordan Pickford, der har været førstevalg i de seneste par sæsoner.

Everton råder også over målmanden Maarten Stekelenburg.

Kamil Grabara kom til Liverpool i 2016 og har været igennem ungdomsholdene i Liverpool op til U23-holdet.

