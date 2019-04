Sygeplejerske: - Jeg har ikke tid til at spise min frokost

Ingen toiletbesøg eller tid til at spise sin madpakke er efterhånden hverdagskost for nogle sygeplejersker på Lungesygdomme Sengeafsnit på Aarhus Universitetshospital.

Sygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital løber så stærkt på gangene, at der ofte ikke er tid til at tænke på andet end patienterne. Derfor må basale behov som det at kunne gå på toilettet eller spise sin frokost udskydes, fortæller Julie Vikkelsø Lerche, der er sygeplejerske på Lungesygdomme Sengeafsnit på Aarhus Universitetshospital.

- Selvom det er eftermiddag har jeg ikke fået min frokost endnu eller været på toilettet, for det vælter ind med patienter, så vi må løbe stærk, siger Julie Vikkelsø Lerche.

VIDEO: Aarhus Universitetshospital skal spare 325 millioner. Det frygter sygeplejerske Julie Vikkelsø Lerche vil ramme afdelingerne hårdt.

Presset afdeling

Der er allerede pres på afdelingen, det var derfor også en nedslået melding, Julie Vikkelsø Lerche og hendes kolleger fik, da de i denne uge fik at vide, at der skal igangsættes en hård økonomisk spareplan.

Sygehusdirektøren Poul Blåbjerg fortalte torsdag, at spareplanen vil ramme de langt de fleste afdelinger på Aarhus Universitetshospital.

- Der er ingen på hospitalet, som ikke bliver påvirket. Når der skal findes over 300 mio. kr., er det uundgåeligt, siger Poul Blåbjerg, hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Torsdag forklarede hospitalsdirektøren, hvordan hospitalet vil forsøge at sørge for, at besparelserne rammer patienterne mindst muligt.

Hospitalet skal spare 325 millioner kroner i år ud af det budget på 7,1 milliarder kroner. Det svarer til ca. 4,5 procent af budgettet. Ifølge hospitalsdirektøren skyldes sparerunden, at det ikke lykkedes at få sparet som planlagt sidste år.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan sparerunden konkret vil foregå, og det er ifølge Julie Vikkelsø Lerche stressende, at der er så meget uvished.

- Mine kolleger og jeg går og snakker om, hvad der kommer til at ske, så det giver da en utryghed, at vi ikke ved noget, siger Julie Vikkelsø Lerche, sygeplejerke, Lungesygdomme Sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital.

Svært ved at få nye kolleger

På Lungesygdomme Sengeafsnit på Aarhus Universitetshospital søger de lige nu sygeplejersker, men det er svært at finde nye kolleger. Det travle sundhedssystem og arbejdspresset er ifølge Julie Vikkesø Lerche nogle af årsagerne til, at sygeplejersker fravælger afdelingen.

- Presset er stort, og man skal kunne løbe rigtig stærk, og det er ikke særlig tillokkende for nye kolleger, siger Julie Vikkelsø Lerche, der er sygeplejerske på Lungesygdomme Sengeafsnit på Aarhus Universitet.

De mange besparelser kommer ifølge hospitalsdirektør Poul Blåbjerg ikke til at ramme bemandingen på afdelingerne, da de i forvejen er på minimumsbemanding.

Alligevel er det noget, som Julie Vikkelsø Lerche frygter, vil komme til at ramme hendes afdeling, for hun har svært ved at se, hvordan de skal kunne klare at holde afdelingen kørende med mindre personale, end det de har nu.

- Jeg kan ikke se, hvordan vi skal kunne være færre på arbejde. Det går allerede nu udover kvaliteten af vores sygepleje, fordi vi ikke når at gå i dybden med vores pleje af patient erne, det har vi simpelthen ikke tid til, siger Julie Vikkelsø Lerche, sygeplejerske på Lungesygdomme Sengeafsnit på Aarhus Universitetshospital