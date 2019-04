Syge børn kan drømme sig væk fra smerter i hundrede meter vægkunst

En lykkelig barndom indebærer som regel mere fantasifuld leg end mismod, men det er ikke alle børn, der kan nyde en opvækst uden bekymringer.

Det giver mulighed for at snakke om noget andet end sygdom og at det gør ondt eller er træls. Det er en mulighed for at lave noget afledning, og det, tænker jeg, er rigtig vigtigt. Nina Søndergaard, oversygeplejerske

Særligt syge børn kan opleve meget utryghed, og hospitalsindlæggelser er sjældent en hyggelig affære. Men det forsøger de nu at lave om på hos Regionshospitalet i Randers.

Her har de nemlig fået en kunststuderende til at male kæmpestore vægmalerier, der strækker sig over en lang gang på børn- og ungeafdelingen på hospitalet.

- Den udsmykning, vi tidligere har haft, har været gaver, tegninger og foræringer fra folk, så det har strittet i alle mulige retninger, så det her pynter bare helt vildt, siger oversygeplejerske i Børn- og Ungeafdelingen på Regionshospital Randers, Nina Søndergaard, til TV2 Østjylland.

Alle de steder, hvor der har været plads på den lange væg, er der blevet lavet kunst, som børn kan gå på opdagelse i. Foto: Regionshospital Randers

Ifølge hende har afdelingen derfor i den grad trængt til at blive opfrisket.

- Vi har en børneafdeling, som har eksisteret i mange år, og det er nogle år siden, der bare er blevet malet, så gangen så noget medtaget ud, siger hun.

Det har stor betydning for både de ansatte, men i særdeleshed også børnene på afdelingen, at der nu er kommet farver og tegninger på væggene.

- Det giver mulighed for at snakke om noget andet end sygdom og at det gør ondt eller er træls. Det er en mulighed for at lave noget afledning, og det, tænker jeg, er rigtig vigtigt, siger oversygeplejersken.

Digitalt tryk på folie

Hele kunstprojektet består af mange forskellige tegninger og universer, som børnene kan dykke ned i, og det hele er lavet digitalt på en computer og derefter trykt på folie.

- Jeg har haft den vision, at man kan gå fra ét sted til et andet. Fra landet, videre i noget skov, ud til stranden, kan gå ud i vandet, op over og under vandet. Derefter ind til noget by og noget park, så der hele tiden er noget nyt, siger kunsteren, Emil Karstensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tegningerne skal give børn et afbræk fra en hård hverdag med sygdom. Foto: Regionshospital Randers

Han er blot 21 år og læser kunsthistorie på 2. semester på Aarhus Universitet,. Opgaven for Regionshospitalet er den første, han har udført.

- Det har virkelig været fantastisk, og jeg har nydt hver en tegning, siger han.

Det har taget ham i alt fire måneder at lave det enorme kunstprojekt, og selvom det primært er til fordel for børnene, så har han selv fået en masse ud af det.

- Jeg har haft en plan og skitsering, som jeg snakkede med hospitalet om, og så lader jeg egentlig bare pennen køre rundt. Det betyder så, at jeg selv falder hen i historien undervejs, siger han.