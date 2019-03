Svømmeklub har succes med havfruesvømning

Søløver, voksne med vandskræk, livredderhold og havfruesvømning er navnene på nogle af de svømmehold, der findes i Odder Svømmeklub.

Hele 2100 medlemmer fordelt på 50 hold er der i klubben, og det skyldes i høj grad, at klubben er god til at tilbyde alternativer til de klassiske discipliner.

Det fortæller Flemming Poulsen, der er direktør i DGI Østjylland.

- Odder Svømmeklub er et rigtig godt eksempel på en forening, der lykkes med at have det klassiske udbud til deres medlemmer, mens de også tilbyder medlemmerne nye tilbud. Det tiltrækker nogle af dem, der ikke nødvendigvis føler sig tiltrukket af de klassiske udbud, siger han og fortsætter.

- De har et dobbeltfokus, så de har et godt produkt til de traditionelle medlemmer, mens de også har fokus på de folk, der ikke er medlemmer endnu.

Brian Hjelm har syv hold i Odder Svømmeklub.

Vandt en flot pris

Det store arbejde med de mange medlemmer har betydet, at Odder Svømmeklub vandt en flot pris som årets idrætsforening.

- Vi var pavestolte. Bare det, at vi var nomineret, var vi meget stolte over. Så det var helt fantastisk, at vi fik prisen, siger Lars Rasmussen, der er formand i Odder Svømmeklub.

Udover den fine titel voksede foreningen sidste år med hele 400 medlemmer. Og det har Lars Rasmussen en god forklaring på.

- Vi prøver at ramme så bredt, som vi overhovedet kan. Der er en holdtype til alle slags – fra babyer til voksne, siger han.

Med prisen fik Odder Svømmeklub også 10.000 kroner.