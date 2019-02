Gammelt bagerbrød forvandles til genbrugs-øl

Gammelt brød og øl.

Ikke to ting, man normalt ville forbinde med hinanden, men det har de gjort på Ingeniørhøjskolen på Aarhus Universitet

Vi tager et materiale, der ellers ville være smidt ud, og ’upcycler’ det til at producere øl. Henrik Jul Topholm, ingeniørstuderende

Her har en gruppe studerende nemlig skabt Danmarks første genbrugsøl, som delvist er brygget på gammelt brød fra de aarhusianske bagere.

Øllen hedder 'Second Hand Ale'.

- Den her øl er klimavenlig, fordi vi har taget 25 procent af den malt, man normalvis ville brygge øl med, og udskiftet den med brød, der er for gammelt, siger Henrik Jul Topholm til TV2 ØSTJYLLAND. Han er ingeniørstuderende og en af mændene bag projektet.

- Vi tager et materiale, der ellers ville være smidt ud, og ’upcycler’ det til at producere øl, siger han.

Genbrugsøllen er fremstillet i Bryghuset på Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet. Her er der et specialbygget anlæg, der gør det muligt at gennemføre avancerede tekniske analyser undervejs i processen.

Brødet skæres ud og tørres i ovn ved svag varme, inden det bruges i øllen.

Bæredygtighed på programmet

Henrik Jul Topholm fortæller, at ideen opstod, fordi der er et generelt fokus på bæredygtighed på Ingeniørhøjskolen.

- Vi har et bryggerlaug her og i den forbindelse fik vi den ide, at det kunne være sjovt at lave en øl, der var bæredygtig, siger han.

Stefan Borre-Gude, der er udviklingschef på Ingeniørhøjskolen, er begejstret for de studerendes nye øl.

- Det er de studerende, der er det vigtige i det her. Det er dem, der skal ud og finde på ting, der gør, at vi kan leve bæredygtigt fremadrettet, siger Stefan Borre-Gude og fortsætter:

- På diplomingeniør-studiet giver vi dem muligheden for at kunne anvende deres viden i praksis og drysser det med viden om bæredygtighedsmålene, siger Stefan Borre-Gude, der er udviklingschef på Ingeniørhøjskolen.

Den nye øl bliver mandag præsenteret på Aarhus Universitets konference om de 17 verdensmål, hvor der er bæredygtighed på programmet.

Øllen indeholder 5,9 procent alkohol.