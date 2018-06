Stort motionsløb i Aarhus: Sådan påvirkes trafikken

Når mange tusinde løbere skal tilbagelægge 21,0975 km i centrum af landets andenstørste by, kan det ikke undgå at give trafikale udfordringer. Det er således også tilfældet søndag, hvor Aarhus City Halvmarathon løber af stablen.

I tidsrummet fra kl. 8-14 vil flere veje være spærret, og stort set alle busafgange i Aarhus aflyser afgange under løbet.

På kortet herunder kan du få et overblik over ruten og de spærrede veje:

Frederiks Allé fra Thomas Jensens Allé til og med Rådhuset har været lukket siden fredag formiddag og åbner først igen mandag morgen kl. 7. Rådhuspladsen er spærret frem til løbets afslutning søndag kl. 14.

På dette kort fremgår det, hvilke områder der er lukket for al trafik under afvikling af løbet. I de rødt-skravede områder kan man ikke køre inden for de lukke-tider, der er angivet på ovenstående kort. Foto: Aarhus Motion

Mange busafgange aflyses

Især mellem kl. 9-12 er der også store ændringer i bustrafikken.

Der er aflyste afgange for alle Aarhus' bybusser på nær 5A og 6A, og flere regionalbusser kører ad alternative ruter.

Du kan få et overblik over aflyste afgange og ruteændringer her.

I dagene op til løbet er der sat vejledninger op på de omkring 150 bybus-stoppesteder, der er berørt af ruteændringerne.

Aarhus Motion, som er arrangører af halvmarathonet, har desuden oprettet en telefonhotline, der er åben kl. 8-14 i dag. Her kan man ringe til og høre mere om, hvilke veje der er lukket hvornår. Nummeret er 29 87 77 02.