300 politifolk, helikoptere og droner rammer østjysk storby

Randrusianerne skal forberede sig på politibetjente i hobetal, udrykninger og helikoptere i luften.

Onsdag vil 300 politifolk fra alle politikredse på Jylland og Fyn nemlig øve, hvordan politiet bedst kan gribe større hændelser som fodboldkampe og større demonstrationer an.

Der vil som udgangskast ikke blive brugt gas, og der bliver ikke kastet med kanonslag. Mikael Larsen, Østjyllands Politi

Billederne i denne artikel er fra en tidligere øvelse. Her har det udviklet sig til, at demonstranterne har barrikaderet sig og går til angreb mod politiet, da de vil rydde barrikaderne. Foto: Østjyllands Politi

Øvedagen, der også kaldes for MIK-fællestræning, vil byde på et stort politiopbud, helikoptere, droner, politimotorcykler og indsatskøretøjer, oplyser Østjyllands Politi.

- Vi har lavet nogle scenarier for dem som gerne skulle ligne den virkelige verden, siger politikommissær Mikael Larsen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der vil være en demonstration gennem byen, og under den march vil der være nogle forskellige figuranter, og politifolkene kan eksempelvis blive overfaldet med brosten og flasker. Det kan også være, at demonstranterne vil sætte sig ned i et kryds, og det skal politifolkene så håndtere.

Randrusianere skal ikke holde sig væk

Øvelsen starter i Randers midtby og slutter med en indsats på Falcks øvelsesområde Langvang.

Randrusianerne skal dog ikke holde sig fra at bevæge sig ud i byen onsdag - tværtimod.

- Jo flere der er jo bedre. Politiet skal både håndtere demonstranterne og håndtere de almindelige borgere. Det er en del af øvelsen. Der vil som udgangskast ikke blive brugt gas, og der bliver ikke kastet med kanonslag, så der vil ikke være nogle gener ved aktionen. siger politikommissær Mikael Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet træner hvert år forskellige scenarier, der skal gøre betjentene bedre til at samarbejde og håndtere forskellige tilspidsede situationer. Foto: Østjyllands Politi

Politiet træner hvert år forskellige scenarier som eksempelvis besøg af en tidligere præsident, store fodboldkampe og demonstrationer.

Øvelsen gentages to gange og varer fra cirka klokken 9 til klokken 16.30.