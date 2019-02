Stor interesse for materialer fra skole – byggematador gør det igen

Den gamle produktionsskole på Katrinebjergvej i Aarhus skal rives ned, og der skal bygges lejligheder. En hel masse materialer står potentielt til at gå tabt. Men det skulle være løgn, tænkte manden bag byggeriet Olav de Linde.

Han tilbød lørdag alle at komme forbi byggeriet for at hente gratis materialer i form af vinduer, døre, lofter og meget andet. Over 100 gør-det-selv folk kiggede forbi, og byggematadoren gør det gerne igen.

- Interessen var overvældende. Jeg havde slet ikke regnet med, at der kom så mange. Det var sjovt at se folks idérigdom og høre om deres mange projekter, siger Olav de Linde til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg kan sagtens finde på at gøre det samme igen. Vi skal bygge om for Odense Kommune, der lejer 5100 kvadratmeter gennem os. Der tilbyder jeg igen gratis materialer, fortsætter han.

Hentede stor foldevæg

Efter de tre timers mulighed for at tage alt det, som man ønskede, er der kun en lille del tilbage, som ifølge entreprenøren er i så dårlig stand, at ingen fandt dem brugbare.

- Der var sågar en, som hentede en foldevæg, så rigtig meget havde interesse fra folk, fortæller Olav de Linde.

Han satte initiativet i søen, fordi han synes, at alt for meget bliver smidt ud, når vi river bygninger ned.

- Jeg kunne godt tænke mig, at genbrugstanken inden for byggematerialer bliver mere udbredt. Man kan godt finde ud af at bruge en gammel skalmmel, bord eller vitrineskab igen, men med byggematerialer er det gået lidt i glemslen, siger han.

Hilser initativ velkommen

Olav de Linde ser gerne, at kommuner og offentlige institutioner går forrest, og til det sagde rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune det her tidligere på ugen:

- Jeg synes, at det er et godt initiativ fra Olav de Linde, men sikkerheden ved nedtagelse og afhentning er vigtig. Men jeg hilser initiativet velkommen og er sikker på, at vi vil se flere gøre det. Det er et vigtigt fokus, da byggeri typisk ikke har meget cirkulær økonomi, skrev rådmand Bünyamin Simsek (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Branddøren ville bare være røget ud og blevet til gammelt jern. Den kommer til at stå hos os de næste 25 år. Det er nyt liv, og det synes jeg bare er alletiders. Anders Præst, Randers

Han skrev også, at de som kommune allerede går forrest på mange fronter:

- I forhold til offentlig byggeri går vi foran på mange fronter, og er sikker på, at det også er noget, det offentlige vil have fokus på. Det er ikke helt problemfrit, da økonomien er begrænset i forhold til offentlig byggeri. Men jeg tror på, at der mere og mere vil være balance i at gøre det.

Fik branddør og eltavle

Lise Søballe fra Brabrand har en hunde-dagpleje, og hun kom forbi byggepladsen lørdag sammen med sin hund Victor efter en dør til en ny udendørs gård i hundedagplejen.

- Den skal der selvfølgelig bruges nogle penge på, men vi vil også gerne komme om det på en nogenlunde økonomisk måde, og så er det jo fantastisk, hvis vi her i lokalsamfundet kan få lov at genbruge nogle materialer, sagde Lise Søballe til TV2 ØSTJYLLAND.

Folk skulle selv medbringe værktøj, og så skulle de selv tage alt ned. Lise Søballe kom efter en særlig dør.

En anden, der var forbi, var Anders Præst fra Randers. Han kom egentlig efter et par vinduer, men endte med en eltavle og en branddør i stål, som kan bruge i sit nye værksted derhjemme.

- Brugbare ting kan genbruges. Branddøren ville bare være røget ud og blevet til gammelt jern. Den kommer til at stå hos os de næste 25 år. Det er nyt liv, og det synes jeg bare er alletiders, sagde Anders Præst.

