Som den eneste vej i Østjylland: Nu får Grenåvej fast stærekasse

Man skal altid overholde fartgrænserne, når man som bilist bevæger sig ud i trafikken.

Det vil meget snart i særdeleshed gælde for Grenåvej, der som eneste vej i Østjyllands Politikreds får sat en fast stærekasse op.

Nu får vi effektiv fartkontrol på de steder, hvor problemerne er, og jeg tror også, det vil få bilisterne til generelt at tænke over farten Ole Birk Olesen (LA), transportminister

Grenåvej er en af 11 strækninger, hvor myndighederne har vurderet, at der er større risiko for trafikulykker på grund af for høj fart. Det sker i forbindelse med et pilotprojekt, der er sat i gang af regeringen.

Den såkaldt faste standere for automatisk trafikkontrol (ATK-standere) vil indfinde sig på Grenåvej i løbet af sensommeren eller efteråret.

en stærekasse som denne indeholder en blitz, et kamera og en fartmåler samt en computer, der kan sende billeder til politiet. Foto: Vejdirektoratet

Farlige veje med flere ulykker

En stærekasse måler farten fra 50 til 20 meter op til kameraet. Den indeholder en blitz, et kamera og en fartmåler samt en computer, der kan sende billeder til politiet.

Det vides ikke præcist hvor på Grenåvej, stærekassen bliver stillet op.

Det er dog sikkert, at den såkaldte stationære ATK bliver positioneret på en strækning, hvor der fra 2011 til 2015 har været registreret fem ulykker med personskade og tre ulykker med materiel skade.

Udpegningen af de vejstrækninger, hvor det vurderes, at der er behov for stationære stærekasser, er foretaget af Vejdirektoratet og Rigspolitiet.

Her placeres stærekasserne Roskildevej 2620 Begge kørselsretninger Måløv Byvej 2760 Begge kørselsretninger Slagelse Landevej, v. Rosted 4200 Begge kørselsretninger Gaabensevej, v. Nykøbing F 4800 Én kørselsretning Bogensevej, Odense 5270 Begge kørselsretninger Tjæreborgvej, Esbjerg 6731 Begge kørselsretninger Herningvej, Ringkøbing 6950 Begge kørselsretninger Vilsundvej. V. Nykøbing M. 7900 Begge kørselsretninger Grenåvej, Risskov Aarhus 8240 Én kørselsretning Aalborgvej, v. Aabybro 9440 Begge kørselsretninger Sæbyvej, syd for Hjørring 9800 Begge kørselsretninger

Minister: Stærekasser giver effektiv fartkontrol

Foran hver stærekasse vil bilisterne blive advaret med skilte om, at der er fartkontrol forude. Målet er sikre større trafiksikkerhed på farlige strækninger.

- Stærekasser giver en meget effektiv fartkontrol, fordi de ikke er bemandet. De har mulighed for at måle hastigheder døgnet rundt, året rundt. Nu får vi effektiv fartkontrol på de steder, hvor problemerne er, og jeg tror også, det vil få bilisterne til generelt at tænke over farten, sagde transportminister Ole Birk Olesen (LA) ved indvielsen af de første permanente stærekasser i Måløv på Sjælland.

Projektet skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan mobile fotovogne og faste standere virker i sammenhæng med hinanden.

De opstilles på 11 veje, hvor der har været mindst fire ulykker med personskade mellem 2011 og 2015.

En lang række europæiske lande har brugt automatisk trafikkontrol (ATK) siden starten af 00’erne, og her viser erfaringerne, at fartkontroller betyder færre ulykker i trafikken, lyder det fra Vejdirektoratet.