Solen vinder over regnen først på dagen

Der bliver god mulighed for at varme sig lidt på solen denne onsdag. Ifølge TV2 Vejret starter dagen nemlig tørt og med en god chance for solskin.

- Vinden er svag til jævn fra sydvestlig og sydlig retning, så den kommer ikke til at genere, hvis man skal ud på cyklen, siger vejrvært på TV2 Vejret, Lone Seir.

Husk regnjakken

De milde november-temperaturer fortsætter også, og der bliver op til 11 grader, hvor det er lunest.

Men selvom dagen starter flot, er det en god idé at få regnjakken med sig i tasken. Ud på eftermiddagen kommer der nemlig skyer med regn til det meste af landsdelen.

På femdøgnsprognosen kan man se, at vi går nogle flotte dage i møde frem mod weekenden.

Pænt vejr frem mod weekenden

De kommende dage byder ifølge TV2 Vejret på rigtigt pænt novembervejr med mulighed for solskin og tørvejr både torsdag, fredag og først på lørdagen.

- I weekenden kommer der så koldere luft ned til os, og søndag bliver det nok mest skyet, siger Lone Seir.

