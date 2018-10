Snart går det løs: Julelys, Peter A.G. og en villavej i Hinnerup

Med mindre end to måneder til juleaften har det første julepynt allerede sneget sig ind i mange butikker rundt om i Østjylland, og fredag kommer der lys på Sallings facade i Aarhus, som hvert år er et stort tilløbsstykke.

Det er Fredensgade i Hinnerup også, men her må de juleglade vente lidt længere, inden vejen lyses op i et spektakulært juleshow. Det sker den 30. november klokken 20.00.

VIDEO: Sidste år var mange mødt frem, da Salling tændte for julelyset.

Men julen rammer altså stormagasinet Salling først.

Fredag den 2. november klokken 19.00 tændes de flere hundredtusinder LED-julelys på facaden, der lyser Strøget i Aarhus op. Og lige efter spiller Peter A.G. Nielsen, frontmanden i Gnags, festen i gang under julelysene.

Fakta om julelysene på Salling - Det koster 12 kr. i timen at have julelysene tændt - Julelysene er designet af lysfirmaet Sirius, der også er kendt for julebelysningen på Hotel D´Angleterre - Det tager to uger at sætte julebelysningen op

En helt særlig villavej

Men det er langt fra kun Salling, der lyser op i julen. I Hinnerup er en villavej blevet særlig kendt for sine mange, rigtig mange, julelys, nisser og rensdyr.

Fredensgade er navnet, og sidste år anslås det, at 70.000 lagde turen forbi den ellers helt almindelige og rolige villavej i det centrale Hinnerup, hvor cirka 20 hustande går juleamok.

- Vi gør, som vi plejer. Jeg har nogle enkelte nye sager, men ellers har jeg mest forberedt det ved almindelig vedligehold, siger Peter Schmidt, der er beboer på Fredensgade, til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Her kan du se, hvordan det så ud, da julelysene i Hinnerups nok mest kendte gade blev tændt sidste år.

Begyndte som drilleri

Den store julelys-tradition på Fredensgade begyndte for cirka 20 år siden og startede som et drilleri mellem to genboer, men gennem årene er det blevet mere og mere omfattende - og nu er 20 hustande med i det.

- Det tager mig cirka tre dage - fra morgen til aften - at gøre klar til det, hvis vejret er godt, men hvis det regner og blæser, tager det længere tid, siger Peter Schmidt.

Hvert år i julen er Fredensgade et stort tilløbsstykke, og det gør da også et indhug i privatlivet for vejens beboere.

- Vi har vænnet os til de mange mennesker, men man kan da godt blive lidt træt af det i løbet af december, hvis man for eksempel har været ude at køre en tur, og vi så skal holde i kø for at komme hjem. Men vi har jo selv skabt det, så vi er selv ude om det, siger Peter Schmidt.

Og det er altså fredag den 30. november, at der bliver trykket på den helt store kontakt i Hinnerup.