Smukfest-medhjælper råber op: Svineriet på teltpladsen tager overhånd

”Hej alle. Er på Smukfest og er så rystet over unge mennesker og deres opførsel”.

Sådan starter René Rasmussens opslag på Facebook, som han lavede i torsdags. Han er medhjælper på bål- og brandholdet på Smukfest, og det, han har set på teltpladsen KærligHeden i den forbindelse, har fået ham til at råbe op.

- Når jeg sidder der og kigger, så kan jeg se, at de unge mennesker hygger, og det er dejligt. Men jeg kan også se, at de fester og smider rundt med ting, og det har vi alle sammen gjort. Men her glemmer de at samle op, selvom der står skraldespande over alt, siger René Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Dette bjerg af affald er samlet mandag morgen - en dag efter teltpladsens åbning.

I sit opslag har han lagt billeder af teltpladsen, og skrald er der bestemt rigeligt af. Men det er ikke kun for synets skyld, at medhjælperen efterspørger en vis sans for renlighed blandt campisterne på KærligHeden.

- Jeg er bekymret for, at alle de stole, der ligger på brandvejene, at hvis der sker en større ulykke, så er jeg meget bekymret for, at brandvejen er fyldt med dem. Hvis man falder, så bliver man spiddet af sådan en stol, siger han.

Men ifølge sikkerhedschefen for festivalen er der altså ikke noget at være bange for, hvis man er festivalgæst.

- Det er godkendt af brandvæsnet, som i øvrigt er til stede. Der må gerne stå stole derude, der må bare ikke være telte eller faste installationer. Selvfølgelig kan folk falde over en stol, men vi laver det i samarbejde med brandvæsnet, og det er et rigtig godt samarbejde, siger Thomas Rydahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at de har fulgt samtlige regler for brandsikkerhed, og nævner som eksempel, at mens man må lave teltområderne op til 1000 kvadratmeter store, så har de for en sikkerheds skyld holdt sig til 750 kvadratmeter.

Sikkerhedschefen er altså ikke bekymret for brandsikkerheden, men det betyder ikke, at der ikke er noget at se til.

René rasmussen frygter, at nogen kan falde over stolene på brandsvejene, hvis der skulle starte en brand. Foto: privatfoto - René Rasmussen

- Lige i øjeblikket er vores største problem, at teltene drukner, så vi er ikke så bekymrede for brand. Man skal nærmest have en kano for at komme rundt, siger han.

Der er hjælp - men de unge skal også selv

Festivaler går ofte hånd i hånd med et større rod, og derfor er der også masser af medhjælpere, hvis opgave udelukkende er at rydde op – både under og efter festivalen.

Men ifølge René Rasmussen er det ikke tilstrækkeligt.

- Morgenriverne kommer hver dag klokken 05, og der går de i gang med at rydde brandvejene. De gør virkelig et stort stykke arbejde om morgenen, men mit opråb er, at når klokken bliver kvart over otte, så er der komplet rodet til, siger han.

Der bliver altså gjort en indsats for at hjælpe de unge med at holde teltpladsen ren, men dåserne ligger alligevel på marken.

- Vi har snakket med den unge om det, og der er rigtig mange unge, der tænker på klimaet – og det skal de have ros for. Men jeg kan sidde ved siden af en skraldespand, og så går der unge forbi, kaster deres dåser, rammer ved siden af, og så går de videre, siger René Rasmussen.

Selvom der er skraldespande på pladsen, er det ikke altid, at skraldet finder vej til dem. Foto: privatfoto - René Rasmussen

På opslaget på Facebook udtrykker folk blandede holdninger.

”Sådan en dårlig opførsel. De burde ikke have adgang, dem der sviner sådan,” skriver en.

”Klap nu i og nyd det gode vejr. Der er betalt for oprydning. Der er der hvert år. Det er med i billetprisen,” skriver en anden.

Men ifølge René Rasmussen, handler opråbet primært om brandsikkerhed.

- Jeg er bange for, at nogen af vores kollegaer skal ud og fortælle deres familier, at der er sket noget forfærdeligt på en brandvej, fordi der har ligget affald i vejen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er pant på både tomme krus og shotsrør, og det bliver alt sammen genbrugt.