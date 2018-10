Smadrede stærekasser: Det er uvist, hvornår de blitzer igen

Det er stadig uklart, hvornår de meget omtalte stærekasser på Grenåvej i Aarhus er i drift igen.

Det oplyser Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

Stærekasserne blev udsat for hærværk natten til den 14. oktober.

Natten til søndag blev de to stærekasser smadret af ukendte hærværksmænd. Og stærekasserne, der er sat op for at få bilister til at sagtne farten, har siden været ude af drift.

- Vi er ikke sikre på, hvornår de virker igen. Men vi gør det så hurtigt som muligt, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun oplyser, at stærekasserne i Måløv på Sjælland, der blev smadret for godt en uge siden, i dag er i drift igen. Stærekasserne på Grenåvej kan altså risikere at være slukkede i op mod en uge.

03:29 Video af de smadrede stærekasser. 14. oktober 2018. Luk video

Ifølge Marianne Foldberg Steffensen vides det ikke, hvad det kommer til at koste at reparere stærekasserne på Grenåvej.

- Men vi regner med, det er de billigste dele, der er gået i stykker. De har ikke kunnet komme helt ind til de vitale dele i kasserne, forklarer hun.

Vil I gøre noget ekstra for at forhindre, det sker igen?

- Nej, vi bliver ved med at skifte glas, såfremt stærekasserne bliver smadret igen. Og så bliver det en del af en senere evaluering, hvor meget hærværk, vi egentlig bliver udsat for, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Hun henviser til, at der i Norge og Sverige er lavet undersøgelser, der viser, at hærværk er forventeligt.

- Vi ved fra Norge og Sverige, at der også der var hærværk. Så det er forventeligt. I de to lande stoppede det med tiden.

Her står de to stærekasser i Risskov.