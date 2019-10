Slut med Learnmark og Tradium - minister til kamp mod specielle navne på skoler

Erhvervsskoler som Tradium i Randers, College 360 i Silkeborg, Learnmark i Horsens ville ikke kunne få godkendt deres navne i dag.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil i fremtiden forlange, at skoler skal hedde noget, man umiddelbart kan gennemskue.

Det skriver avisen Danmark

- Det er forvirrende nok i forvejen at være ung og skulle orientere sig i uddannelseslandskabet - også for de forældre, der skal hjælpe dem. Man skal kunne afkode, hvad skolerne laver, siger ministeren og tilføjer:

- Da jeg skulle vælge uddannelse, hed de Slagelse Gymnasium, Slagelse Handelsskole, Slagelse Tekniske Skole. Det kunne man afkode. Det er blevet lige lovligt specielt med alle disse mærkelige navne, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til avisen Danmark.

Learnmark i Horsens.

Vil ikke godkende "mærkelige' navne

Når skoler i fremtiden fusionerer eller vil skifte navn, vil ministeren ikke godkende disse "mærkelige" navne.

- Skolerne skal hedde det, de er. Det er det gode ved denne beslutning. Den er utroligt simpel. Som jeg sagde: Slagelse Gymnasium. Slagelse Handelsskole. Slagelse Tekniske Skole. Det er rammen for, hvad man kan hedde. I dag ville det så hedde Slagelse Erhvervsskole. Det er den slags navne, der kan godkendes. Og det skal være enslydende landet over.

Pernille Rosenkrantz-Theil har dog ikke tænkt sig at tvinge eksisterende skoler som eksempelvis Tradium til at skifte navn til Randers Erhvervsskole, selv om hun håber, at der sker.

- Min beslutning gælder for skoler, der skifter navn eller fusionerer i fremtiden. Jeg tænker da, at nogle af de andre vil tænke over, om ikke det er på tide at skifte til et forståeligt navn. Og så vil jeg overveje, om det bliver nødvendigt at stramme op med lovgivning, hvis det bliver nødvendigt, siger hun til avisen Danmark.