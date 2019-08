Herregårde slår portene op: Få et kig bag de store mure

Hvad er landets slotte og herregårdes rolle i dag, og hvilken kulturarv gemmer de på?

Det er nogle af de spørgsmål, man kan få svar på i dag, søndag, hvor 30 af landets herregårde og slotte åbner dørene op til Herregårdenes dag.

Det er første gang nogensinde, der afholdes Herregårdenes dag, som er for nysgerrige sjæle, som har lyst til at se, hvad der gemmer sig bag murerne.

Gammel Estrup ligger lidt uden for Auning.

Det er den østjyske herregård udenfor Auning, Gammel Estrup, der har sat den nye, nationale dag i søen.

- Med Herregårdenes dag er ønsket, at vi én gang om året sætter skarpt på den kulturarv, som er så vigtig for Danmark, og som måske er i fare for at blive glemt eller overset, siger Helle Ingerslev Kristensen, museumsdirektør på Gammel Elstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

På Gammel Estrup kan man i dag blandt andet komme med på havevandring, få smagsprøver på herregårdens råvarer og blive lukket ind i den gamle hovedbygning.

Et indblik i forfædrenes arbejde

Gennem århundreder var herregårdene den væsentligste drivkraft på landet, og den historie er vigtigt at fortælle, mener de på Gammel Estrup.

Og så mener de også, at næsten alle danskere har aktier i herregårdene. Mange af os kan nemlig snildt have forfædre, der har arbejdet på én af landets i alt 700 herregårde.

- Der er utrolig mange herregårde, som har været med til at forme, hvordan landskabet ser ud i dag, men også forme de mennesker, der var dengang, fordi de fleste kendte én, der arbejdede på en herregård. Så det siger meget om vores forfædre, siger Helle Ingerslev Kristensen.

Clausholm Slot holder også åbent hus søndag. Foto: @chilevida

Nogle af de besøgende til Herregårdenes Dag er veninderne Inger Boel og Dorte Larsen fra Randers.

- Jeg synes, det er et godt arrangement, fordi jeg er meget historisk engageret, siger Inger.

- Jeg går tit turer herude, men jeg har aldrig været indenfor, så jeg synes, det er meget spændende at komme ind og se det og høre om det, siger Dorte Larsen, som kommer fra Randers.

I Østjylland har Stenalt Gods, Clausholm Slot, Møllerup Gods, Kalø Jagtslot, Sostrup Slot og Gammel Estrup i dag åbnet dørene for gæster for at formidle den særlige kulturarv, som stederne bærer.

Sostrup Slot er også med til Herregårdenes Dag. Foto: @peter.praestholm

Møllerup Gods har også slået dørerne op søndag.

Stenalt Gods er én af de herregårde, der er holder åbent hus søndag.