Skolebus fyldt med elever kørte ind i mand

Torsdag var 50 elever fra Korshøjskolen ved Randers på vej tilbage til deres skole i en bus efter at have været til et idrætsarrangement.

Pludselig krydser en 85-årig mand vejen, og bussen rammer ham og slår manden bevidstløs.

Flere af eleverne, der går i de mindste og mellemste klasser, så eller hørte ulykken ske.

Jeg havde en søn, der havde været meget ked af det. Han var meget opblusset. Mette Nielsen, Harridslev

Én af dem var Mette Nielsens søn Marius på ni år.

Da hun kommer frem, kan hun se, at der er rigtig meget blod på fortovet, og at hendes søn har grædt og virker påvirket af oplevelsen:

- Jeg kunne se, at min søn havde været meget ked af det. Han var meget opblusset. Og han var meget stille, da jeg kom frem, siger Mette Nielsen fra Harridslev til TV2 ØSTJYLLAND.

Mairus sad bagerst i bussen, så han så ikke noget blod, men han havde set manden krydse vejen og hørt en lyd, da bussen ramte ham. Og efterfølgende så han ambulancen komme, og flere af de andre elever græd og var svimle.

Skolen: Nogle var meget berørte

Ifølge vagtchef Henrik Jensen fra Østjyllands Politi kom bussen ad Dronningborg Boulevard i Randers, da ulykken skete.

Ulykken skete på Dronningborg Boulevard i Randers ved blomsterhandleren.

- En ældre mand krydsede vejen til fods, men blev ramt af bussen. Det vurderes, at bussen har kørt med en hastighed på 30-40 km i timen, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden var tilsyneladende bevidstløs, og nogle personer gav efterfølgende hjertelungeredning. Han var dog ved bevidsthed, da han blev tilset af redderne i ambulancen senere.

Vi har personale, der tager imod dem, da de kommer tilbage, og derefter bliver de fleste hentet af deres forældre. Jim Knudsen, Skoleleder på Korshøjskolen

Ingen af børnene kom til skade, men flere var ifølge skolelederen på deres skole meget påvirket af episoden.

- Vi starter med at modtage eleverne, da de kommer tilbage. Nogle er meget berørte af det og meget påvirket. Vi har personale, der tager imod dem, da de kommer tilbage, og derefter bliver de fleste hentet af deres forældre, siger Jim Knudsen, der er skoleleder på Korshøjskolen.

Snakker med børnene

Fredag går skolelederen sammen med indskolingslederen og en lærer, der var i bussen, rundt i alle klasser og snakker om hændelsen.

Vi er også opmærksomme på, at der kan komme reaktioner senere. Jim Knudsen, Skoleleder på Korshøjskolen

- Nu har vi været rundt ved mange af de mindste klasser og de mellemste klasser, og et par stykker har knebet en tåre. Det virker også til, at mange har snakket med deres forældre, og det er godt, siger Jim Knudsen.

Han fortæller, at eleverne spørger, om manden blev kørt over, og det kan de fortælle, at han ikke gjorde. De fortæller dem derudover, at de bagefter meget gerne må komme og snakke med deres lærer eller pædagog om oplevelsen.

- Vi er også opmærksomme på, at der kan komme reaktioner senere, siger skolelederen.

Mette Nielsens søn snakkede efterfølgende meget om ulykken og fortalte sin familie, at mange klassekammerater var blevet kede af det, og nogle var blevet svimmel.

Fredag er han tilbage i skolen.

Mette Nielsen synes, at det var vigtigt, at hendes søn var en del af det, hvis de skulle snakke om ulykken på skolen. Og hun synes, at det er godt, at skolen har valgt at gå fra klasse til klasse for at snakke med eleverne.

- Vi har selv kontaktet vores forsikring, hvis der skal opstå noget. Hvis der skal blive brug for noget yderligere hjælp, siger Mette Nielsen.

Manden overlevede

Iben Hejring Jensen var en af dem, der var med til at yde hjertelungeredning på den 85-årige mand.

- Jeg kommer bare gående og ser den her skygge – det går simpelthen så hurtigt – af en mand, der bliver ramt frontalt. Og så siger det bang. Det var meget voldsomt, siger Iben Hejring Jensen.

Hun er bagefter i kontakt med alarmcentralen, der anbefaler hende og de andre på stedet at lave hjertelungeredning. Manden reagerer dog ved at løfte sin arm og tage fat i deres hænder, som for at vise, at de skal stoppe.

Han bliver kørt på hospitalet, og siden har Iben Hejring Jensen været i kontakt med mandens kone, der takker alle, der hjalp. Konen fortalte desuden, at manden har fået en meget kraftig hjernerystelse og er meget forslået og blevet syet flere steder. Og at hendes mand ikke er konfus, men klarer sig selv og er vandt til at færdes selv uden problemer.

