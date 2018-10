Skolebørn indsamlede briller: Nu har de fået nye ejere

I august samlede en 5. klasse på Virupskolen i Hjortshøj briller ind. En uge brugte de på at indsamle 179 brugte briller.

Brillerne blev samlet ind, fordi en stor del af befolkningen i Tanzania har problemer med øjnene.

Og nu har de brugte briller så fået nye tanzanianske ejermænd.

Emma Kielberg Tønnesen og Marie Langberg Kjærgaard går i 5. klasse på Virupskolen i Hjortshøj.

De to femteklasses piger så i dag tilsendte videoer af, at brillerne blev modtaget af de nye ejermænd flere tusinde kilometer væk fra Hjortshøj.

- De får et meget stort smil, og de ser mærkelige ud, for de har jo ikke helt kunnet se noget. Så det må se meget underligt ud for dem at kunne se noget, siger Emma Kielberg Tønnesen som reaktion på videoen.

Og Marie Langberg Kjærgaard har også bemærket det smil, som børnene får på læberne, da de styrkede glas bliver sat på næsen.

De ser bare mega glade ud, når de lige har fået dem på i forhold til før Marie Langberg Kjærgaard, 5.a, Virupskolen

- De ser bare mega glade ud, når de lige har fået dem på i forhold til før. Der havde de ikke ligeså meget smil på munden, siger hun.

For manden, der fik lov til at aflevere de indsamlede briller, var det en oplevelse af den store slags.

- Det var helt vanvittig tilfredsstillende at sætte briller på en, som aldrig har kunne se før, siger optiker Thomas Møller fra Louis Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ham, der har været i Tanzania for at tage synstests og udlevere brillerne.

I Tanzania koster et par briller 300 kroner. Det svarer til en god månedsløn. Derfor har mange børn problemer med synet. Foto: Louis Nielsen

Optiker Thomas Nielsen har været i Tanzania for at lave teste borgernes øjne og udlevere brillerne, som 5.A på Virupskolen i Hjortshøj har indsamlet. Foto: Louis Nielsen

Styrke målt hjemmefra

I løbet af fire dage tog holdet fra Danmark 1.000 synsprøver og udleverede 1.500 par briller.

- Vi havde samlet en hulens masse briller og målt styrke i dem hjemmefra, siger Thomas Møller.

I Tanzania bor der 55 millioner mennesker. I landet er der cirka 100 optikere. Og et par briller koster 300 kroner. Det svarer til langt over en månedsløn for de fleste tanzanianere.

Der var mange af dem, der var fuldstændig svagtseende. Thomas Møller, optiker

Det betyder, at mange børn og voksne aldrig får briller, selv om de har behov for det.

- Der var mange af dem, der var fuldstændig svagtseende, siger Thomas Møller.

Albinobørn med synsproblemer

På turen fandt det danske hold også ud af, at der lå et hjem for albinobørn i nærheden.

- Dem fik vi hentet, for albinoer har kæmpe store udfordringer med synet. Deres øjne flakker, så de er meget svære at måle. Men vi fandt en metode til at måle dem, siger Thomas Møller.

Børn på et hjem for albinobørn fik alle nye briller. Alle havde store synsproblemer.

Cirka 20-25 albinobørn fra hjemmet fik målt deres syn.

- Samtlige af dem kunne ikke se noget som helst. De kunne for eksempel have 6-8 plus eller minus og så en stor bygningsfejl. De blev rigtig glade, siger Thomas Møller.

De albinobørn, som der ikke var de rigtige briller til, bliver der produceret et par briller til i Danmark, som så bliver sendt efterfølgende.

Også solbriller var rigtig populære i Tanzania, hvor mange børn har lysfølsomme øjne på grund af allergi. Foto: Louis Nielsen

Også solbriller var populære.

- Mange af de børn, vi målte, havde lysfølsomme øjne på grund af allergi. Jeg kan huske, at der var et par hjertesolbriller med ude fra Virupskolen. Dem var der en lille pige, der blev super glad for, siger Thomas Møller.

5.A. på Virupskolen samlede brillerne ind via skolens intranet og den lokale facebook-side. Dengang bragte det også følelser frem for eleverne.

- Det kilder en smule i maven. Jeg kan godt lide det, og jeg bliver glad indeni, fordi jeg kan hjælpe folk, sagde Marie Nørgaard Jacobsen på ti år til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er rart at tænke på, at vi har gjort en forskel Emma Kielberg Tønnesen, 5.a, Virupskolen

Og tanken om, at deres indsats har gjort en forskel, det er en underlig tanke for pigerne.

- Det er mærkeligt at tænke på, at de er kommet så langt væk fra Danmark. Det er rart at tænke på, at vi har gjort en forskel for nogle børn og voksne, siger Emma Kielberg Tønnesen.

