Skejby ramt af aflyste operationer - nu træder andre hospitaler til

'Vi aflyser 250 operationer, fordi der mangler sterile instrumenter til operationerne.'

Sådan lød det fredag fra Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Læs også Hospital aflyser ikke-akutte operationer

Nu melder både Hospitalsenhed Midt, der blandt andre har afdelinger i Silkeborg og Viborg, sig under fanerne for at hjælpe Aarhus Universitetshospital. Det samme gør Regionshospitalet Horsens.

- Vi er blevet spurgt, om vi kan hjælpe med akutte operationer på enkelte områder, og om noget af vores personale i sterilproduktionen kan tage nogle vagter på Aarhus Universitetshospital, siger konstitueret hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen fra Hospitalsenhed Midt til TV MIDTVEST.

01:25 Therese Olssons datter har hoftedysplasi og skulle have været opereret i denne uge. Operationen er dog blevet aflyst. Luk video

Det er ikke for sjov, de har stået til en operation. Nogle af dem har rigtig mange smerter. Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti

Hospitalsenhed Midt undersøger i disse dage, hvordan det er muligt at aflaste Aarhus Universitetshospital.

- Der er blevet talt om muligheden for at hjælpe med akutte ortopædkirurgiske operationer. Det kan være brækkede arme og ben. Her kunne man for eksempel få transporteret nogle patienter hertil, siger Thomas Balle Kristensen.

I Horsens vil man også gerne assistere kollegerne på det problemramte Aarhus Universitetshospital.

- Vi vil gerne hjælpe, og vi har en dialog om, hvad det er, vi skal hjælpe med, siger kommunikationschef Mette Vestergaard Rasmussen fra Regionshospitalet Horsens til TV2 ØSTJYLLAND.

00:36 Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) forventer, at lægerne på AUH snart kommer i gang med operationerne igen. Video: TV2 Luk video

Sundhedsminister: 'Uacceptabelt'

Problemet på Aarhus Universitetshospital er, at sterilcentralen i øjeblikket ikke kan nå at vaske og sterilisere de instrumenter, som kirugerne skal bruge under operationerne.

Det skyldes, at man i øjeblikket mangler 16 medarbejdere på grund af opsigelser og langtidssygdom.

Som det ser ud lige nu, vil Aarhus Universitetshospital også udføre færre operationer i de kommende måneder, og det kan betyde, at endnu flere operationer må udsættes.

Det kan jo ikke komme som en overraskelse, at man lige pludselig mangler 16 medarbejdere. Ellen Trane Nørby, sundhedsminister (V)

Læs også FOA om aflyste operationer: - Ikke oplevet lignende før

Situationen på hospitalet i Aarhus har fået sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) op ad ministerstolen.

- Det er uforståeligt, at en sag kan løbe så meget af sporet. Det kan jo ikke komme som en overraskelse, at man lige pludselig mangler 16 medarbejdere, siger Ellen Trane Nørby til TV 2.

Hun kalder det 'uacceptabelt', at mange patienter på Aarhus Universitetshospital nu oplever, at deres operationer bliver aflyst.

- Jeg har en klar forventning om, at man snart kommer i gang med operationerne igen, og at de problemer, der er lige nu, får sin ende, siger Ellen Trane Nørby.

Nogen har et ansvar for, at det er kommet så vidt, som det er, lyder det fra sundhedsordfører Liselott Blixt (DF). Foto: TV2

Patienter i smerter

Hun er godt tilfreds med, at Region Midtjylland har meldt ud, at man vil prioritere, at der kommer en hurtig løsning på problemet.

Liselott Blixt, sundhedsordfører for DF, er forarget på patienternes vegne - også selvom de aflyste operationer er kategoriseret som ikke-akutte.

- Jeg er sikker på, at mange af patienterne vil blive sure, hvis jeg siger, at de sagtens kan vente 14 dage. Det er ikke for sjov, de har stået til en operation. Nogle af dem har rigtig mange smerter, siger hun til TV2.

Læs også Vestdanmarks første børnehospice bliver på Djursland

Det er vigtigt at sikre, at der bliver taget hånd om de patienter, der er ramte af de aflyste operationer, lyder det fra Liselott Blixt.

- Jeg håber, at nogle af dem kan få et andet sygehusvalg, men der er også privatsygehuse, som jeg mener man bør lave aftaler med. Vi må sørge for at sætte alt ind for at hjælpe de her patienter, for ellers skubber vi bare problemet foran os, siger hun.

01:23 Det er glædeligt, at regionens andre hospitaler nu byder sig til, siger formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland Henrik Gottlieb Hansen (S). Luk video

Nogen har et ansvar

Liselott Blixt vil bede om at få en redegørelse fra Region Midtjylland.

- Jeg mener, at nogen har et ansvar for, at det er kommet så vidt, som det er. Det er fire sterilcentraler, man har skullet lægge sammen til én, men man har ikke åbenbart ikke formået at få det nødvendige personale med over.

Læs også Ibens far har haft 14 blodpropper: Nu hylder hun og Leif sygehuset

Lægefaglig direktør for Aarhus Universitetshospital, Jørgen Schøler Kristensen, har tidligere beklaget situationen over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er meget beklageligt. Vi laver dog stadigvæk akutte operationer og kræftoperationer, men de øvrige operationer har vi skåret kraftigt ned på. Det går forholdsvist ud over personer med problemer i bevægelsesapparatet, sagde Jørgen Schøler Kristensen i fredags til TV2 ØSTJYLLAND.

De berørte patienter får direkte besked fra sygehuset. Patienter, som ikke har fået besked om aflysning af deres operation, skal møde op til den planlagte operationstid.

Læs også Kæmpe hospitalskøkken i brug: Her kan man stege 100.000 frikadeller om året

Aflysningerne på Aarhus Universitetshospital går mest ud over patienter med problemer i bevægelsesapparatet. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix