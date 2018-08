Skal du være den nye X Factor-stjerne? Torsdag er der casting i Aarhus

I år var sidste gang, at det populære underholdningsprogram X Factor blev sendt på DR1, men dermed ikke sagt at det nu er dødt. I stedet overtager TV2 konkurrencen, og torsdag kan jyderne synge sig videre fra den første casting.

Her er der nemlig precasting på Godsbanen i det centrale Aarhus. Her skal sangerne bevise deres værd over for professionelle folk fra underholdningsbranchen, som med det samme vil fortælle de håbefulde deltagere, om de er gået videre eller ej.

01:17 VIDEO: Hvis du vinder X Factor, vil du med stor sandsynlighed blive hyldet som en ny megastjerne i din hjemby. Det skete for Morten Nørgaard fra Odder, der vandt i 2017. Luk video

Det er altså ikke de kendte dommere fra tv, man møder torsdag i Aarhus, men går man videre, venter casting hos Thomas Blachman, Oh Land og Ankerstjerne.

De to sidstnævnte er nye dommere på TV2, imens Thomas Blachman har valgt at følge med sit hjertebarn over på en ny kanal. I videoen nederst på siden kan du høre mere om, hvorfor han har gjort det.

Må stille op med egne sange

Noget andet nyt i år er, at deltagerne må stille op med sine egne sange og også få hjælp fra et band. Noget som en lokal sanglærer med stor erfaring i at coache sangere inden auditions hilser velkomment.

- Jeg har selv meldt mig til i år, fordi jeg må spille mit eget musik, og man kan få et band med. Det giver flere muligheder end tidligere, siger sanglærer gennem 28 år, Annette Trollegaard Lorentzen, fra Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dernæst er det vigtigt, at man ikke tager kritikken fra dommerne personligt, de leder efter skævheder og overraskelser. Annette Trollegaard Lorentzen, sanglærer

Alligevel skal hun faktisk ikke til audition torsdag. TV2 har - ligesom DR også gjorde - kontaktet musikere, de ved kunne være interessante i programmet og tilbudt dem at sende en sangvideo i stedet. Det har Annette Trollegaard Lorentzen gjort, og hun venter nu på svaret.

Indtil da har hun flere gode råd til dem, der så skal til audition torsdag. Gennem årene med X Factor har hun haft flere elever, der netop stod og skulle prøve sig af i underholdningsprogrammet.

Gode råd fra underviseren

- Først og fremmest skal man være forberedt og kunne to-tre sange udenad. Dernæst er det vigtigt, at man ikke tager kritikken fra dommerne personligt, de leder efter skævheder og overraskelser, siger sanglæreren og fortsætter:

- Lige inden man går ind, og lige inden man begynder at synge, skal man tage nogle gode store vejrtrækninger.

X Factor-vindere gennem årene - Martin Hedegaard (2008)

- Linda Andrews (2009)

- Thomas Ring (2010)

- Sarah Skaalum Jørgensen (2011)

- Ida (2012)

- Chresten (2013)

- Anthony Jasmin (2014)

- Emilie Ester (2015)

- Embrace (2016)

- Morten (2017)

- Place on Earth (2018)

Hun har også et godt råd til dem, der bliver ekstra nervøse inden en audition som den torsdag.

- Man skal forestille sig, man er et andet sted og komme ind i en rolle, hvor man bedst kan fortolke sangen. Måske er det en idé at nive sig selv i hånden undervejs for at blive i den rolle, forklarer Annette Trollegaard Lorentzen.

Bare mød op

Torsdagens casting er åben, og udover at folk har haft mulighed for at tilmelde sig inden, kan man også bare møde op på dagen. Man skal være 15 år for at kunne deltage.

Lykkes det at gå videre fra precast, skal man til interview samme dag. Man er selvfølgelig meget velkommen til at medbringe familie og venner på den nervepirrende dag, lyder det fra holdet bag programmet.

Det må forventes, at der vil være en del ventetid, så det er en god idé at sætte hele dagen af, lyder det endvidere.

Der holdes også precasting i Odense og København.

For at deltage i X Factor er der en række betingelser, som kan læses her.