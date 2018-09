Sind: - Kriminelle får den bedste behandling i psykiatrien

Mandag aften sender TV 2 dokumentaren "De sindssygt farlige" om retspsykiatrisk afdeling i Risskov. Her møder man blandt andet østjyske Joakim her, der i 2013 dræbte sin egen mor.

Han er en af mange psykiatriske patienter, som i stedet for at modtage behandling ender som kriminel.

Antallet af retspsykiatriske patienter i Danmark er steget eksplosivt over de seneste 40 år. 4.500 personer fik i 2017 en behandlingsdom i Danmark, det er en 15-dobling fra 1980.

Jeg synes, at det er en katastrofal udvikling. Vi kan ikke være bekendt, at vi har en verdensrekord på det her område. Det kan vi ikke byde de psykiatriske patienter og de pårørende. Knud Kristensen, formand, Landsforeningen Sind

- Jeg synes, at det er en katastrofal udvikling. Vi kan ikke være bekendt, at vi har en verdensrekord på det her område. Det kan vi ikke byde de psykiatriske patienter og de pårørende, fortæller Knud Kristensen, som er formand i Landsforeningen Sind.

Problemer i den almene psykiatri

Landsforeningen Sind mener, at det allerede er i den almene psykiatri, at det går galt.

- Vi får flere og flere retspsykiatriske patienter, som systemet har pligt til at tage imod. Det har de ikke i forhold til de ”almindelige” psykiatriske patienter, fortæller Knud Kristensen og forsætter:

- Flere og flere senge i psykiatrien bliver optaget af retspsykiatriske patienter, hvilket betyder at de ”almindelige” psykiatriske patienter får dårligere vilkår.

STØRSTE STIGNING PÅ VERDENSPLAN Antallet af retspsykiatriske patienter i Danmark er steget eksplosivt over de seneste 40 år.



I 1980 var der 300 personer, der fik en behandlingsdom i Danmark.



I 2017 er tallet steget til ca. 4.500 personer – altså en 15-dobling.



Det er den største stigning på verdensplan.

Kilde: Kilde: Ugeskrift for Læger

I Region Midtjylland er der blevet afsat 50 millioner ekstra til psykiatrien.

I Region Midtjylland er der blevet afsat 50 millioner ekstra til psykiatrien.

- Pengene kommer blandt andet til at gå til flere senge, mere personale og så handler det om, at vi hele tiden skal være bedre i den behandling, vi giver. Vi skal være ærlige om, at 50 millioner ikke kommer til at løse alle problemer, siger Jacob Isøe Klærke (SF), som er formand for psykiatriudvalget.

Vi skal være ærlige om, at 50 millioner ikke kommer til at løse alle problemer. Jacob Isøe Klærke (SF), formand for psykiatriudvalget

Jacob Isøe Klærke mener også, at der skal arbejdes for den almene psykiatri, så man undgår, at så mange mennesker ender i retspsykiatrien.

- Der er nogen patienter, der desværre ikke har fået den behandling, som kunne have været den mest optimale. Hvis vi ikke gør det godt nok i den almene psykiatri og ikke får taget os ordentligt af patienterne der, så er der jo en risiko for, at de begår noget kriminelt, siger han.

Bedre behandling i retspsykiatrien

Hvis man ser bort fra den tragedie, det er at havne i retspsykiatrien, så mener Sind, at det kan være en fordel at være retspsykiatrisk patient, når det kommer til behandling.

- Der er ting, der gør, at det kan være en fordel at være retspsykiatrisk patient. Det ene er, at regionerne har pligt til at modtage patienterne, når de har en foranstaltningsdom, siger Knud Kristensen og forstætter:

- Det andet er, at de tilbyder en behandling, som også indbefatter, at der er indhold i dagligdagen.

Østjyske Joakim er patient på retspsykiatrisk afdeling i Risskov og med i TV 2 Dokumentaren "De sindssygt farlige". Foto: TV 2

Jacob Isøe Klærke kan godt se, hvad Sind mener i forhold til forskel på behandlingerne i den almene psykiatri og retspsykiatrien.

- Det er rigtigt, at når man er i retspsykiatrien, så er der bedre normeringer, og ressourcerne er flere i forhold til den enkelte patient.

